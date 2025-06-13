https://ria.ru/20250613/iran-2022669318.html

Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран

Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран

В Израиле считают, что нанесли удар по самому "ядру программы создания ядерного оружия" Ираном, атаковав основной объект в Натанзе, заявила в пятницу посол... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:41:00+03:00

2025-06-13T15:41:00+03:00

2025-06-13T15:46:00+03:00

израиль

россия

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

рафаэль гросси

али хаменеи

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022667961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53d42f95c2b413d295e4a1c97d7b3068.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Израиле считают, что нанесли удар по самому "ядру программы создания ядерного оружия" Ираном, атаковав основной объект в Натанзе, заявила в пятницу посол Израиля в России Симона Гальперин."Израиль начал операцию "Восстающий лев" - целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы существованию Израиля", - говорится в заявлении посла, распространенном посольством Израиля.По ее словам, Израиль нанес удар "по самому центру иранской программы обогащения урана, по ядру программы создания ядерного оружия", поразив "основной объект обогащения в Натанзе, и ликвидировали ведущего иранского учёного, работавшего над созданием ядерной бомбы". По ее утверждениям, Израиль также нанес удар иранской программе баллистических ракет."Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы", - заявила она.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Ранее МАГАТЭ сообщало, что ядерный объект в Натанзе, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. Иранское ведомство заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, али хаменеи, аббас аракчи, магатэ, обострение отношений сша и ирана