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Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
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15:41 13.06.2025 (обновлено: 15:46 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022669318.html
Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран
Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран
В Израиле считают, что нанесли удар по самому "ядру программы создания ядерного оружия" Ираном, атаковав основной объект в Натанзе, заявила в пятницу посол... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:41:00+03:00
2025-06-13T15:46:00+03:00
израиль
россия
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
рафаэль гросси
али хаменеи
аббас аракчи
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Израиле считают, что нанесли удар по самому "ядру программы создания ядерного оружия" Ираном, атаковав основной объект в Натанзе, заявила в пятницу посол Израиля в России Симона Гальперин."Израиль начал операцию "Восстающий лев" - целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы существованию Израиля", - говорится в заявлении посла, распространенном посольством Израиля.По ее словам, Израиль нанес удар "по самому центру иранской программы обогащения урана, по ядру программы создания ядерного оружия", поразив "основной объект обогащения в Натанзе, и ликвидировали ведущего иранского учёного, работавшего над созданием ядерной бомбы". По ее утверждениям, Израиль также нанес удар иранской программе баллистических ракет."Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы", - заявила она.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Ранее МАГАТЭ сообщало, что ядерный объект в Натанзе, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. Иранское ведомство заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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РИА Новости
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израиль, россия, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, али хаменеи, аббас аракчи, магатэ, обострение отношений сша и ирана
Израиль, Россия, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Рафаэль Гросси, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
Израильский посол прокомментировал атаку ЦАХАЛ на Иран

Посол Гальперин: Израиль считает, что ударил по центру ядерной программы Ирана

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Израиле считают, что нанесли удар по самому "ядру программы создания ядерного оружия" Ираном, атаковав основной объект в Натанзе, заявила в пятницу посол Израиля в России Симона Гальперин.
"Израиль начал операцию "Восстающий лев" - целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы существованию Израиля", - говорится в заявлении посла, распространенном посольством Израиля.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
По ее словам, Израиль нанес удар "по самому центру иранской программы обогащения урана, по ядру программы создания ядерного оружия", поразив "основной объект обогащения в Натанзе, и ликвидировали ведущего иранского учёного, работавшего над созданием ядерной бомбы". По ее утверждениям, Израиль также нанес удар иранской программе баллистических ракет.
"Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы", - заявила она.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Ранее МАГАТЭ сообщало, что ядерный объект в Натанзе, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в письме гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси призвал организацию провести экстренное заседание совета управляющих агентства для рассмотрения ударов Израиля. Иранское ведомство заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
ИзраильРоссияИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Рафаэль ГроссиАли ХаменеиАббас АракчиМАГАТЭОбострение отношений США и Ирана
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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