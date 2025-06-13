https://ria.ru/20250613/iran-2022661299.html

Трамп заявил, что у Ирана может быть второй шанс для заключение сделки

Трамп заявил, что у Ирана может быть второй шанс для заключение сделки - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп заявил, что у Ирана может быть второй шанс для заключение сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:54:00+03:00

2025-06-13T14:54:00+03:00

2025-06-13T14:54:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана "может быть второй шанс" на заключение ядерной сделки. "Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум, чтобы "заключить сделку"... Я говорил им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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