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ВС Ирана подтвердили гибель командующего военно-космическими силами КСИР

ВС Ирана подтвердили гибель командующего военно-космическими силами КСИР - РИА Новости, 13.06.2025

ВС Ирана подтвердили гибель командующего военно-космическими силами КСИР

Военные Ирана подтвердили, что командующий военно-космическими силами КСИР (часть вооруженных сил Ирана) Амир-Али Хаджизаде погиб в результате ударов Израиля. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:44:00+03:00

2025-06-13T14:44:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

корпус стражей исламской революции

израиль

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в мире

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Военные Ирана подтвердили, что командующий военно-космическими силами КСИР (часть вооруженных сил Ирана) Амир-Али Хаджизаде погиб в результате ударов Израиля. "В результате агрессии и террористических действий сионистского режима сегодня, в пятницу, при атаке на один из центров КСИР нашей любимой страны... погиб Амир-Али Хаджизаде, а также другие храбрые и преданные военные", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, корпус стражей исламской революции, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"