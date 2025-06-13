https://ria.ru/20250613/iran-2022649629.html

Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары

Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары - РИА Новости, 13.06.2025

Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары

Целями иранских сил при ответном ударе, вероятнее всего, станут военные базы США на Ближнем Востоке, ядерный центр в Димоне и базы ВВС в Израиле, высказал... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:54:00+03:00

2025-06-13T13:54:00+03:00

2025-06-13T13:54:00+03:00

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израиль

али хаменеи

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майкл курилла

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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Целями иранских сил при ответном ударе, вероятнее всего, станут военные базы США на Ближнем Востоке, ядерный центр в Димоне и базы ВВС в Израиле, высказал мнение в беседе с РИА Новости ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Малик Аюб. "Иранский ответ может носить разнообразный характер — от нанесения ударов по израильскому ядерному центру в Димоне до атак на штабы военного командования и военно-воздушные базы. Если США решатся вмешаться в конфликт, их военные базы на Ближнем Востоке также окажутся под ударом иранских ракет. Тегеран в том числе может пойти и на закрытие Ормузского пролива, что грозит масштабными последствиями и сделает финал этой войны непредсказуемым", - сказал Аюб. По мнению ливанского генерала, президент США Дональд Трамп прибег к политическому обману в отношении Ирана, когда пригласил иранскую сторону на шестой раунд переговоров, намеченных на воскресенье в Маскате, в то же время Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства США в Багдаде и вывоз семей американских военных с ряда баз в странах Персидского залива. Эксперт напомнил, что в ночь на среду командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла провел совещание с израильским военным руководством, на котором, вероятно, была согласована совместная операция по нанесению ударов по иранским ядерным объектам, а также план ликвидации иранских военачальников и ученых-ядерщиков. В сложившейся ситуации, по словам Аюба, указ верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи нанести Израилю жесткий ответ может повлечь за собой открытое военное противостояние — особенно в случае, если Вашингтон решит встать на сторону Тель-Авива. "В случае сильного иранского ответа ситуация способна перерасти в широкомасштабную войну с участием США. В таком случае, Тегеран, вероятнее всего, выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, а также выдворит инспекторов Международного агентства по атомной энергетики", - добавил Аюб. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Красный флаг мести над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум на фоне ударов Израиля. Красный флаг над мечетью поднимали также после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024-го и командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани в январе 2020-го. 2025-06-13T13:54 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, майкл курилла, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"