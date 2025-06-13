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Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары - РИА Новости, 13.06.2025
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13:54 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022649629.html
Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары
Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары - РИА Новости, 13.06.2025
Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары
Целями иранских сил при ответном ударе, вероятнее всего, станут военные базы США на Ближнем Востоке, ядерный центр в Димоне и базы ВВС в Израиле, высказал... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:54:00+03:00
2025-06-13T13:54:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
майкл курилла
корпус стражей исламской революции
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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Целями иранских сил при ответном ударе, вероятнее всего, станут военные базы США на Ближнем Востоке, ядерный центр в Димоне и базы ВВС в Израиле, высказал мнение в беседе с РИА Новости ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Малик Аюб. "Иранский ответ может носить разнообразный характер — от нанесения ударов по израильскому ядерному центру в Димоне до атак на штабы военного командования и военно-воздушные базы. Если США решатся вмешаться в конфликт, их военные базы на Ближнем Востоке также окажутся под ударом иранских ракет. Тегеран в том числе может пойти и на закрытие Ормузского пролива, что грозит масштабными последствиями и сделает финал этой войны непредсказуемым", - сказал Аюб. По мнению ливанского генерала, президент США Дональд Трамп прибег к политическому обману в отношении Ирана, когда пригласил иранскую сторону на шестой раунд переговоров, намеченных на воскресенье в Маскате, в то же время Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства США в Багдаде и вывоз семей американских военных с ряда баз в странах Персидского залива. Эксперт напомнил, что в ночь на среду командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла провел совещание с израильским военным руководством, на котором, вероятно, была согласована совместная операция по нанесению ударов по иранским ядерным объектам, а также план ликвидации иранских военачальников и ученых-ядерщиков. В сложившейся ситуации, по словам Аюба, указ верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи нанести Израилю жесткий ответ может повлечь за собой открытое военное противостояние — особенно в случае, если Вашингтон решит встать на сторону Тель-Авива. "В случае сильного иранского ответа ситуация способна перерасти в широкомасштабную войну с участием США. В таком случае, Тегеран, вероятнее всего, выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, а также выдворит инспекторов Международного агентства по атомной энергетики", - добавил Аюб. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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иран
сша
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Красный флаг мести над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум
Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум на фоне ударов Израиля. Красный флаг над мечетью поднимали также после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024-го и командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани в январе 2020-го.
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в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, майкл курилла, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Майкл Курилла, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Операция Израиля "Восходящий лев"
Эксперт назвал возможные цели Ирана при ответе на израильские удары

Аюб: Иран может ударить в ответ по ядерном центру в Димоне и базам ВВС в Израиле

© AP Photo / Leo CorreaВид на Тель-Авив
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Целями иранских сил при ответном ударе, вероятнее всего, станут военные базы США на Ближнем Востоке, ядерный центр в Димоне и базы ВВС в Израиле, высказал мнение в беседе с РИА Новости ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Малик Аюб.
"Иранский ответ может носить разнообразный характер — от нанесения ударов по израильскому ядерному центру в Димоне до атак на штабы военного командования и военно-воздушные базы. Если США решатся вмешаться в конфликт, их военные базы на Ближнем Востоке также окажутся под ударом иранских ракет. Тегеран в том числе может пойти и на закрытие Ормузского пролива, что грозит масштабными последствиями и сделает финал этой войны непредсказуемым", - сказал Аюб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
По мнению ливанского генерала, президент США Дональд Трамп прибег к политическому обману в отношении Ирана, когда пригласил иранскую сторону на шестой раунд переговоров, намеченных на воскресенье в Маскате, в то же время Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства США в Багдаде и вывоз семей американских военных с ряда баз в странах Персидского залива.
Эксперт напомнил, что в ночь на среду командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла провел совещание с израильским военным руководством, на котором, вероятно, была согласована совместная операция по нанесению ударов по иранским ядерным объектам, а также план ликвидации иранских военачальников и ученых-ядерщиков.
В сложившейся ситуации, по словам Аюба, указ верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи нанести Израилю жесткий ответ может повлечь за собой открытое военное противостояние — особенно в случае, если Вашингтон решит встать на сторону Тель-Авива.
"В случае сильного иранского ответа ситуация способна перерасти в широкомасштабную войну с участием США. В таком случае, Тегеран, вероятнее всего, выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, а также выдворит инспекторов Международного агентства по атомной энергетики", - добавил Аюб.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиДональд ТрампМайкл КуриллаКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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