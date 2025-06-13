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В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный "флаг мести"

В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный "флаг мести" - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране над мечетью Джамкаран подняли красный "флаг мести"

Красный "флаг мести" был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщает госагентство Tasnim. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:30:00+03:00

2025-06-13T13:30:00+03:00

2025-06-13T13:30:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Красный "флаг мести" был поднят над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана на фоне ударов Израиля по исламской республике, сообщает госагентство Tasnim. "Красный флаг.., обозначающий месть, начал развеваться над бирюзовым куполом мечети Джамкаран, народ требует суровой отплаты Израилю", – говорится в сообщении на официальном сайте президента Ирана. Красный флаг над мечетью поднимали также после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024 и командующего спецподразделением КСИР Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в январе 2020. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Красный флаг мести над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум Красный флаг мести поднят над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум на фоне ударов Израиля. Красный флаг над мечетью поднимали также после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024-го и командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани в январе 2020-го. 2025-06-13T13:30 true PT1M53S

Кадры уничтожения иранских баллистических ракет Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет. 2025-06-13T13:30 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

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