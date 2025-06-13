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Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану

Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ударов Израиля по Ирану заявил в своём Telegram-канале, что он не просто так предупреждает об угрозе ядерного... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:02:00+03:00

2025-06-13T13:02:00+03:00

2025-06-13T13:02:00+03:00

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магатэ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ударов Израиля по Ирану заявил в своём Telegram-канале, что он не просто так предупреждает об угрозе ядерного конфликта, потому что он реален и такого никому не надо. "Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!" - написал Медведев. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, россия, дмитрий медведев, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"