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МИД Ирана сообщил ООН о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля

МИД Ирана сообщил ООН о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Ирана сообщил ООН о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил письмо в ООН, в котором сообщил о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T12:34:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил письмо в ООН, в котором сообщил о гибели женщин и детей в результате ударов Израиля. "После обернувшихся гибелью и ранениями командующих, преподавателей университетов, а также невинных женщин и детей атак Израиля… по местам пребывания военных, ядерной инфраструктуре и жилым зданиям в Иране глава МИД Ирана в письме главе Совбеза ООН и секретарю ООН… потребовал скорейшего расследования этого дела", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале МИД Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T12:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), аббас аракчи, али хаменеи, оон, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"