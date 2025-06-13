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МИД России прокомментировал израильские атаки на Иран

МИД России прокомментировал израильские атаки на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

МИД России прокомментировал израильские атаки на Иран

Ответственность за все последствия ударов, нанесенных Израилем по Ирану 13 июня, ляжет на израильское руководство, которое сделало сознательный выбор в пользу... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:21:00+03:00

2025-06-13T12:21:00+03:00

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операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ответственность за все последствия ударов, нанесенных Израилем по Ирану 13 июня, ляжет на израильское руководство, которое сделало сознательный выбор в пользу эскалации, заявили в МИД РФ."Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T12:21 true PT1M14S

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россия, иран, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024