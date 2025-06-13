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Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран

Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о готовности поддержать дипломатические усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после массированных... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:56:00+03:00

2025-06-13T11:56:00+03:00

2025-06-13T12:22:00+03:00

в мире

израиль

евросоюз

иран

ближний восток

операция израиля "восходящий лев"

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о готовности поддержать дипломатические усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке после массированных ударов Израиля по военным и ядерным объектам в Иране."На Ближнем Востоке сложилась опасная ситуация. Призываю все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейшей эскалации. Дипломатия остается наилучшим способом двигаться вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия по деэскалации", - написала Каллас в сети X.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T11:56 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, евросоюз, иран, ближний восток, операция израиля "восходящий лев"