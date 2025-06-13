https://ria.ru/20250613/iran-2022625994.html

Косачев не ожидает нового раунда переговоров Ирана и США после атак Израиля

Косачев не ожидает нового раунда переговоров Ирана и США после атак Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Косачев не ожидает нового раунда переговоров Ирана и США после атак Израиля

После ударов Израиля по Ирану следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе не будет, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:32:00+03:00

2025-06-13T11:32:00+03:00

2025-06-13T14:43:00+03:00

в мире

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операция израиля "восходящий лев"

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магатэ

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе не будет, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24"."Переговоры, пять раундов переговоров выявили лишь несовместимость позиций сторон и уход от тех позиций, которые были согласованы в рамках ядерной сделки 10 лет назад, поэтому большую надежду на шестой раунд, который должен был состояться 15 июня, так или иначе не было. Сейчас же можно сказать только одно - этого раунда не будет. А с иранской стороны нет и тех, кто мог бы участвовать в этих переговорах. Они просто физически уничтожены. И нет, разумеется, никакого желания эти переговоры продолжать", - сказал Косачев.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, операция израиля "восходящий лев", константин косачев, израиль, али хаменеи, магатэ, корпус стражей исламской революции, тегеран (город), обострение отношений сша и ирана