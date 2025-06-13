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Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля
Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля
Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после контактов с иранской стороной и на фоне сообщений об... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:39:00+03:00
2025-06-13T09:39:00+03:00
2025-06-13T09:45:00+03:00
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после контактов с иранской стороной и на фоне сообщений об атаках Израиля."На данный момент завод по обогащению топлива во Фордо не пострадал", - приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Уточняется, что заявление гендиректора сделано после дополнительных контактов Агентства с иранскими властями.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе.МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
2025-06-13T09:39
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магатэ, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, иран, исфахан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
МАГАТЭ, Израиль, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Рафаэль Гросси, Иран, Исфахан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля
Глава МАГАТЭ Гросси: завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал