https://ria.ru/20250613/iran-2022606311.html

Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля

Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал от атаки Израиля

Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после контактов с иранской стороной и на фоне сообщений об... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:39:00+03:00

2025-06-13T09:39:00+03:00

2025-06-13T09:45:00+03:00

магатэ

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рафаэль гросси

иран

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после контактов с иранской стороной и на фоне сообщений об атаках Израиля."На данный момент завод по обогащению топлива во Фордо не пострадал", - приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Уточняется, что заявление гендиректора сделано после дополнительных контактов Агентства с иранскими властями.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе.МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T09:39 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", рафаэль гросси, иран, исфахан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024