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Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Индии
Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Индии - РИА Новости, 13.06.2025
Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Индии
Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграммы с соболезнованиям в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта города... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:03:00+03:00
2025-06-13T10:03:00+03:00
2025-06-13T10:23:00+03:00
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграммы с соболезнованиям в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта города Ахмедабад, в результате которого погибли почти 250 человек., передает Центральное телевидение Китая.Как сообщает телеканал, глава КНР отправил телеграммы с соболезнованиям в адрес премьер-министра Нарендры Моди и короля Великобритании Карла III."От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования в связи с жертвами, выразить искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавших и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводит телеканал текст телеграмм.Глава КНР отметил, что был потрясен, узнав о крушении пассажирского самолета Indian Airlines, которое привело к многочисленным жертвам.В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту самолета. Кроме того, сообщалось о пяти погибших на земле.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
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крушение пассажирского самолета в гуджарате, си цзиньпин, индия, в мире, великобритания, нарендра моди, карл iii, китай, air india
Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Си Цзиньпин, Индия, В мире, Великобритания, Нарендра Моди, Карл III, Китай, Air India
Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения самолета в Индии
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии