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Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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19:35 13.06.2025 (обновлено: 19:45 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/grossi-2022699596.html
Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану
Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на заседании Совбеза ООН позднее в пятницу в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщила заместитель официального... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:35:00+03:00
2025-06-13T19:45:00+03:00
в мире
израиль
иран
оон
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на заседании Совбеза ООН позднее в пятницу в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей."Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит перед Советом (безопасности ООН - ред.) сегодня днем", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.Тремблей не уточнила, выступит ли он онлайн или лично.Заседание состоится 13 июня в 15.00 по времени Нью-Йорка (22.00 мск).Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, оон, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, ООН, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану

Гросси выступит на экстренном заседании СБ ООН после ударов Израиля по Ирану

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на заседании Совбеза ООН позднее в пятницу в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей.
"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит перед Советом (безопасности ООН - ред.) сегодня днем", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Тремблей не уточнила, выступит ли он онлайн или лично.
Заседание состоится 13 июня в 15.00 по времени Нью-Йорка (22.00 мск).
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранООНМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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