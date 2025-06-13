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Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану

Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Гросси выступит на заседании Совбеза ООН после ударов Израиля по Ирану

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на заседании Совбеза ООН позднее в пятницу в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщила заместитель официального... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:35:00+03:00

2025-06-13T19:35:00+03:00

2025-06-13T19:45:00+03:00

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ООН, 13 июн – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит на заседании Совбеза ООН позднее в пятницу в связи с ударами Израиля по Ирану, сообщила заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей."Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступит перед Советом (безопасности ООН - ред.) сегодня днем", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.Тремблей не уточнила, выступит ли он онлайн или лично.Заседание состоится 13 июня в 15.00 по времени Нью-Йорка (22.00 мск).Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, оон, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном