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Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси

Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси - РИА Новости, 13.06.2025

Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси

Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:31:00+03:00

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это развитие событий вызывает серьёзную обеспокоенность. Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям — независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Он подчеркнул, что подобные атаки имеют серьёзные последствия для ядерной безопасности а также для регионального и международного мира и безопасности. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T11:31 true PT0M46S

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