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Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси - РИА Новости, 13.06.2025
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11:31 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/grossi-2022625808.html
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси - РИА Новости, 13.06.2025
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:31:00+03:00
2025-06-13T11:31:00+03:00
рафаэль гросси
бушерская аэс
магатэ
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
иран
исфахан
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это развитие событий вызывает серьёзную обеспокоенность. Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям — независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Он подчеркнул, что подобные атаки имеют серьёзные последствия для ядерной безопасности а также для регионального и международного мира и безопасности. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
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353
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
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рафаэль гросси, бушерская аэс, магатэ, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, исфахан, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Рафаэль Гросси, Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Иран, Исфахан, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям, независимо от контекста или обстоятельств, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это развитие событий вызывает серьёзную обеспокоенность. Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться нападениям — независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.
Он подчеркнул, что подобные атаки имеют серьёзные последствия для ядерной безопасности а также для регионального и международного мира и безопасности.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе.
МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Рафаэль ГроссиБушерская АЭСМАГАТЭОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильИранИсфаханВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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