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Гросси призвал Иран и Израиль к сдержанности

Гросси призвал Иран и Израиль к сдержанности - РИА Новости, 13.06.2025

Гросси призвал Иран и Израиль к сдержанности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации на фоне... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:36:00+03:00

2025-06-13T11:36:00+03:00

2025-06-13T11:36:00+03:00

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации на фоне опасности для ядерных объектов. "Я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Вновь подчёркиваю, что любые военные действия, ставящие под угрозу безопасность ядерных объектов, несут серьёзнейшие последствия для населения Ирана, всего региона и за его пределами", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T11:36 true PT0M29S

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