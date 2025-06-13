https://ria.ru/20250613/gracheva-2022263698.html

"Ты не сможешь гладить детей": шокирующая история Маргариты Грачевой

"Ты не сможешь гладить детей": шокирующая история Маргариты Грачевой - РИА Новости, 13.06.2025

"Ты не сможешь гладить детей": шокирующая история Маргариты Грачевой

Семь лет назад вся страна содрогнулась от ужасающей истории из подмосковного Серпухова. Молодая мать двоих детей попросила мужа о разводе — и заплатила за это... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:18:00+03:00

2025-06-13T10:18:00+03:00

2025-06-13T10:18:00+03:00

общество

санкт-петербург

серпухов

маргарита грачева

дмитрий грачев

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Семь лет назад вся страна содрогнулась от ужасающей истории из подмосковного Серпухова. Молодая мать двоих детей попросила мужа о разводе — и заплатила за это страшную цену. Как складывается судьба женщины, пережившей немыслимое? Смогла ли она найти счастье после кошмара? И главное — что помогло ей не сломаться и построить новую жизнь? История невероятной силы духа и второго шанса на любовь.Утро, которое изменило всеМаргарита Грачева, как обычно, отвезла детей в детский сад 11 декабря 2017 года. Муж Дмитрий предложил подбросить ее на работу — они поддерживали связь ради сыновей, хотя уже не жили вместе и готовились к разводу.Но машина свернула не к офису, а к лесополосе. Дмитрий отобрал телефон, заблокировал двери автомобиля. Полтора часа в зимнем лесу стали самыми страшными в жизни молодой женщины.Мужчина перетянул жены руки медицинскими жгутами и взялся за топор. "Ты никогда не сможешь гладить своих детей по голове", — произнес он перед ударом. Более десяти ударов топором по запястьям превратили руки в кровавое месиво.Маргарита находилась в сознании все время пытки. Только в больнице, куда садист сам привез жертву, она потеряла сознание. Перед этим успела продиктовать врачам номер матери и попросить забрать детей из садика.Проигнорированные сигналыТрагедии можно было избежать. За месяц до расправы Дмитрий уже вывозил жену в лес и угрожал ножом. Тогда Рита написала заявление в полицию, но участковый отмахнулся от обращения."Бьет — значит любит", — резюмировал страж порядка и отказал в возбуждении уголовного дела. Грачев понял, что ему все сойдет с рук, и начал готовить месть за развод.Позже выяснилось — мужчина заранее купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Он планировал расправу как военную операцию, просчитывая каждый шаг.Расчетливый садизмДмитрий Грачев оказался не просто ревнивцем, а хладнокровным садистом. Он был убежден, что жена изменяет ему с водителем на работе, и считал, что развод — это способ уйти к любовнику. Ревность и желание отомстить за мнимую измену довели его до чудовищного решения.Жгуты он использовал специально — чтобы жена не умерла от кровопотери. За убийство дают больший срок, чем за членовредительство. Даже в момент расправы мужчина думал о собственной выгоде.По дороге в больницу он спокойно объяснил истекающей кровью женщине свой план: "Все нормально, полтора часа можно спокойно держать жгут". Тут же добавил, что сейчас сдастся полиции — за явку с повинной скостят треть срока.Расчеты оказались верными. Грачев рассчитывал получить несколько лет условно как отец двоих малолетних детей и раскаявшийся преступник. Только общественный резонанс, который подняла мать Риты, помешал этому плану.Учиться жить зановоВрачи совершили чудо — одну кисть удалось спасти. Левая рука работает процентов на двадцать от прежнего, но это уже победа. Правую заменил бионический протез — высокотехнологичная конструкция с различными насадками."Каждая новая молния на одежде — для моих рук испытание", — признавалась Рита. Приходилось заново учиться застегивать курточки, чистить зубы, готовить еду. Протез — не рука, он не чувствует прикосновений.Особенно тяжело давалась реакция окружающих. Многие откровенно обвиняли саму Риту: "Что же ты такого сделала, что довела мужчину до подобного?" Других шокировало, что она улыбается и смеется — по мнению людей, после трагедии нужно только горевать."Жди меня" из-за решеткиСерпуховский суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима. Рита считала наказание слишком мягким: "За такие поступки надо сажать пожизненно".Из тюрьмы садист присылал записки: "Жди меня", "Дождись". "Сейчас он явно додумывает, как завершить свой план. Наверное, жалеет, что не убил меня", — говорила Маргарита после приговора.Участкового, проигнорировавшего заявление о первых угрозах, тоже привлекли к ответственности. Но максимальное наказание по статье "халатность" — всего три месяца ареста.Побег от прошлогоЖить в Серпухове стало невыносимо. Рита переехала в Санкт-Петербург, подальше от места трагедии и осуждающих взглядов. В северной столице начиналась новая жизнь.Знакомые отговаривали от переезда — как растить двоих детей одной рукой в незнакомом городе? Но Маргарита была непреклонна. Нужно было начать с чистого листа.Работа, новый круг общения, другая атмосфера — все помогало забыть кошмар. Постепенно раны начали затягиваться, хотя страх перед выходом мужа из тюрьмы никуда не делся.Встреча с судьбойВ Питере Рита познакомилась с Максимом Андрющенко — музыкантом и строителем. Мужчина не испугался ни протеза, ни тяжелого прошлого новой знакомой. Принял ее такой, какая есть.Максим сразу нашел общий язык с сыновьями Риты. Мальчики быстро привязались к отчиму и стали называть его папой. Семья получилась крепкой и дружной.Свадьба стала символом новой жизни. Рита снова поверила в любовь и возможность счастья. Страшное прошлое осталось позади — впереди открывались новые горизонты.Радость материнстваВскоре в семье появился третий ребенок — сын Ярослав. Рита доказала себе и всем, что может быть полноценной матерью даже с одной рукой. Материнская любовь творит чудеса.Супруги мечтали о дочке. И судьба подарила еще один шанс — Маргарита снова забеременела. Пол будущего малыша родители решили не узнавать заранее: "Главное, чтобы ребенок был здоров". Родилась девочка — Арина.Многодетная мать излучает счастье. Рядом любящий муж, дети здоровы, работа приносит удовлетворение. Кажется, жизнь наладилась окончательно.Страх, который не отпускаетТень прошлого все еще преследует семью. Дмитрий Грачев может выйти на свободу через несколько лет, и Рита этого боится. "Боится ли Маргарита выхода изверга? Да, боится", — признается она."Наверное жалеет, что не убил меня. Я реально опасаюсь. Этот срок дает хоть какую-то гарантию на несколько лет", - заявила она в интервью "Комсомольской правде".У нее есть что терять — новая семья, дети, налаженная жизнь. Садист может захотеть разрушить это счастье. Поэтому Рита не афиширует новый адрес и старается не светиться в соцсетях.Максим стал надежной защитой для жены и детей. Он готов встать на их защиту, если понадобится. Семья — крепость, которую не сломить никому.История Риты — урок всем, кто столкнулся с насилием. Жизнь не заканчивается после трагедии. Всегда есть шанс начать заново, если найти в себе силы сделать первый шаг к переменам.

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, серпухов, маргарита грачева, дмитрий грачев