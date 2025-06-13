https://ria.ru/20250613/glagrossi-2022631331.html

МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране

МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана и готово предоставить техническую помощь и своих экспертов в области ядерной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:06:00+03:00

2025-06-13T12:06:00+03:00

2025-06-13T12:06:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана и готово предоставить техническую помощь и своих экспертов в области ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану. "МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации, готово предоставить техническую помощь и остаётся приверженным своему мандату в области ядерной безопасности, охраны и гарантий при любых обстоятельствах", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Гросси подчеркнул, что готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту ядерных объектов и продолжение мирного использования ядерных технологий в соответствии с мандатом агентства. Гендиректор агентства предложил также направить экспертов по ядерной безопасности в дополнение к инспекторам по гарантиям в Иране, чтобы обеспечить полную защиту ядерных установок и их исключительно мирное применение. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T12:06 true PT1M14S

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операция израиля "восходящий лев", обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бушерская аэс, магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль, исфахан, в мире