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МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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12:06 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/glagrossi-2022631331.html
МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране
МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране
МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана и готово предоставить техническую помощь и своих экспертов в области ядерной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:06:00+03:00
2025-06-13T12:06:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бушерская аэс
магатэ
рафаэль гросси
иран
израиль
исфахан
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана и готово предоставить техническую помощь и своих экспертов в области ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану. "МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации, готово предоставить техническую помощь и остаётся приверженным своему мандату в области ядерной безопасности, охраны и гарантий при любых обстоятельствах", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства. Гросси подчеркнул, что готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту ядерных объектов и продолжение мирного использования ядерных технологий в соответствии с мандатом агентства. Гендиректор агентства предложил также направить экспертов по ядерной безопасности в дополнение к инспекторам по гарантиям в Иране, чтобы обеспечить полную защиту ядерных установок и их исключительно мирное применение. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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операция израиля "восходящий лев", обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бушерская аэс, магатэ, рафаэль гросси, иран, израиль, исфахан, в мире
Операция Израиля "Восходящий лев", Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Иран, Израиль, Исфахан, В мире
МАГАТЭ готово предоставить техническую помощь в связи с ситуацией в Иране

МАГАТЭ готово предоставить техпомощь в связи с ситуацией между Израилем и Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг Ирана и готово предоставить техническую помощь и своих экспертов в области ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану.
"МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием ситуации, готово предоставить техническую помощь и остаётся приверженным своему мандату в области ядерной безопасности, охраны и гарантий при любых обстоятельствах", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.
Гросси подчеркнул, что готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту ядерных объектов и продолжение мирного использования ядерных технологий в соответствии с мандатом агентства.
Гендиректор агентства предложил также направить экспертов по ядерной безопасности в дополнение к инспекторам по гарантиям в Иране, чтобы обеспечить полную защиту ядерных установок и их исключительно мирное применение.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе.
МАГАТЭ уже заявило, что следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что АЭС в Бушере тоже не подверглась удару Израиля. Помимо этого сообщалось, что и ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Операция Израиля "Восходящий лев"Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Бушерская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиИранИзраильИсфаханВ мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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