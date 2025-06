Вучич высказался о поставках российского газа в Сербию

https://ria.ru/20250613/gaz-2022672417.html

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства принимает участие в 20-й ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге. В пятницу он выступил в рамках дискуссии об укреплении регионального партнерства Seizing the moment: Forging lasting partnerships in the neibourhood вместе с экс-канцлером Австрии Александером Шалленбергом, премьером Армении Николом Пашиняном, бывшим специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Модератор задала Вучичу вопрос о зависимости от поставок газа из России. "Вы знаете, что мы не полностью, но очень сильно зависим от поставок газа из РФ. Более 80 процентов объемов газа мы получаем из России по (газопровод в Турции, связанный с ГТС Болгарии – ред.) "Турецкому" или "Балканскому потоку", как бы вы его не называли. Мы пытались и стараемся диверсифицировать источники, но положение останется таковым по крайней мере еще 6-7 лет", - отметил президент Сербии, трансляция велась на сайте форума. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил 26 мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков. Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа". Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объем ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляет около 500 миллионов кубометров. В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP (Трансанатолийский газопровод – ред.), то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро. Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получает по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, в 2025 ожидается увеличение до 2 миллионов кубометров в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок.

