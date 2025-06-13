Вучич высказался о поставках российского газа в Сербию
Вучич: РФ останется крупнейшим поставщиком газа в Сербию еще как минимум 6-7 лет
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства принимает участие в 20-й ежегодной конференции по безопасности Globsec в Праге. В пятницу он выступил в рамках дискуссии об укреплении регионального партнерства Seizing the moment: Forging lasting partnerships in the neibourhood вместе с экс-канцлером Австрии Александером Шалленбергом, премьером Армении Николом Пашиняном, бывшим специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Модератор задала Вучичу вопрос о зависимости от поставок газа из России.
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"Вы знаете, что мы не полностью, но очень сильно зависим от поставок газа из РФ. Более 80 процентов объемов газа мы получаем из России по (газопровод в Турции, связанный с ГТС Болгарии – ред.) "Турецкому" или "Балканскому потоку", как бы вы его не называли. Мы пытались и стараемся диверсифицировать источники, но положение останется таковым по крайней мере еще 6-7 лет", - отметил президент Сербии, трансляция велась на сайте форума.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил 26 мая, что Россия и Сербия продлили действующий договор о поставках 6 миллионов кубометров природного газа в сутки по цене 290 евро за тысячу кубометров до 30 сентября. Баятович рассказал 18 мая, что российская и сербская стороны обсуждают заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком на период от трех до 10 лет, еще предстоит договориться о цене и о регулировании возможных рисков.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 9 мая, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве они открыли переговоры о новом долгосрочном договоре о газоснабжении Сербии.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".
Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объем ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляет около 500 миллионов кубометров.
В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP (Трансанатолийский газопровод – ред.), то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе.
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро.
Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получает по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, в 2025 ожидается увеличение до 2 миллионов кубометров в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок.
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