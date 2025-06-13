https://ria.ru/20250613/flydubai-2022683044.html

flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье - РИА Новости, 13.06.2025

flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:05:00+03:00

2025-06-13T17:05:00+03:00

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ДУБАЙ, 13 июн - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика."Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание рейсов. Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - заявили в пресс-службе.Ранее Росавиация сообщила, что flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах - 3 тысячи человек.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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россия, снг, в мире, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, общество, обострение конфликта между израилем и ираном