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flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье - РИА Новости, 13.06.2025
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17:05 13.06.2025 (обновлено: 17:19 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/flydubai-2022683044.html
flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье
flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье - РИА Новости, 13.06.2025
flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье
Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:05:00+03:00
2025-06-13T17:19:00+03:00
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ДУБАЙ, 13 июн - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика."Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание рейсов. Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - заявили в пресс-службе.Ранее Росавиация сообщила, что flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах - 3 тысячи человек.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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россия, снг, в мире, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, общество, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, СНГ, В мире, Израиль, Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм, Общество, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

flydubai приостановила полеты в РФ, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. Архивное фото
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ДУБАЙ, 13 июн - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика.
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из российских аэропортов
Вчера, 16:19
"Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание рейсов. Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - заявили в пресс-службе.
Ранее Росавиация сообщила, что flydubai отменила 22 рейса в Дубай за 13-14 июня из десяти аэропортов России на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, число пассажиров на отмененных рейсах - 3 тысячи человек.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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