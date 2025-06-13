https://ria.ru/20250613/eskalatsiya-2022678086.html

Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР

Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР - РИА Новости, 13.06.2025

Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР

Эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина, такое... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:34:00+03:00

2025-06-13T16:34:00+03:00

2025-06-13T16:34:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

си цзиньпин

али хаменеи

министерство обороны сша

обострение отношений сша и ирана

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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. "Иран сегодня - это еще и так называемый форпост Китая на Ближнем Востоке. А Израиль, как мы все знаем, - форпост США. В этой связи эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, вероятно, стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина. Как тут не вспомнить: "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Китай уже резко осудил действия Израиля и заявил о готовности оказать посредничество в урегулировании конфликта. И это месседж председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) не столько премьеру (Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, сколько президенту (США Дональду - ред.) Трампу", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас основной вопрос заключается в том, станут ли США оказывать содействие Израилю в возможном большом военном конфликте с Ираном. "У Белого дома есть и свои счеты к режиму мулл - например, за "пакости" от йеменских хуситов, бенефициары которых всем очевидны. Здесь я имею в виду не переброску спецназа и иной живой силы - как известно, Пентагон давно избегает массового возвращения цинковых гробов, а это в случае войны с Ираном неизбежно. Речь о нанесении ударов по стратегическим объектам на территории Ирана американскими ракетами морского и воздушного базирования. Ведь Ирану есть чем на это ответить. И есть куда направить свои ракеты - и это не только американские локации в Ираке", - сказал эксперт. Арьков отметил, что атаки Тель-Авива на Тегеран можно рассматривать и в качестве попытки оказать давление в забуксовавших переговорах по иранской ядерной программе. "И эти действия совершенно очевидно в интересах и по согласованию с США, которые публично отрицают свою причастность к событиям утра 13 июня. С одной стороны, США в переговорах выдвигают бескомпромиссные требования. С другой – так называемая партия войны в правящей верхушке Ирана не готова отступать перед здравой позицией своих оппонентов из так называемой партии мира. Как по политическим, так и по экономическим причинам - на обходе санкций, нелегальной торговле нефтью и вооружениями выстроен бизнес многих кланов в Иране и их партнеров в других странах. Причем это не только в дружественных режиму мулл, но и в формально враждебных. Так, следы той же иранской нефти или ценных руд с завидным постоянством обнаруживаются в Западной Европе", - подчеркнул он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T16:34 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, сша, си цзиньпин, али хаменеи, министерство обороны сша, обострение отношений сша и ирана