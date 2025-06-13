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Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР - РИА Новости, 13.06.2025
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16:34 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/eskalatsiya-2022678086.html
Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР
Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР - РИА Новости, 13.06.2025
Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР
Эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина, такое... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:34:00+03:00
2025-06-13T16:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
си цзиньпин
али хаменеи
министерство обороны сша
обострение отношений сша и ирана
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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. "Иран сегодня - это еще и так называемый форпост Китая на Ближнем Востоке. А Израиль, как мы все знаем, - форпост США. В этой связи эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, вероятно, стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина. Как тут не вспомнить: "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Китай уже резко осудил действия Израиля и заявил о готовности оказать посредничество в урегулировании конфликта. И это месседж председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) не столько премьеру (Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, сколько президенту (США Дональду - ред.) Трампу", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас основной вопрос заключается в том, станут ли США оказывать содействие Израилю в возможном большом военном конфликте с Ираном. "У Белого дома есть и свои счеты к режиму мулл - например, за "пакости" от йеменских хуситов, бенефициары которых всем очевидны. Здесь я имею в виду не переброску спецназа и иной живой силы - как известно, Пентагон давно избегает массового возвращения цинковых гробов, а это в случае войны с Ираном неизбежно. Речь о нанесении ударов по стратегическим объектам на территории Ирана американскими ракетами морского и воздушного базирования. Ведь Ирану есть чем на это ответить. И есть куда направить свои ракеты - и это не только американские локации в Ираке", - сказал эксперт. Арьков отметил, что атаки Тель-Авива на Тегеран можно рассматривать и в качестве попытки оказать давление в забуксовавших переговорах по иранской ядерной программе. "И эти действия совершенно очевидно в интересах и по согласованию с США, которые публично отрицают свою причастность к событиям утра 13 июня. С одной стороны, США в переговорах выдвигают бескомпромиссные требования. С другой – так называемая партия войны в правящей верхушке Ирана не готова отступать перед здравой позицией своих оппонентов из так называемой партии мира. Как по политическим, так и по экономическим причинам - на обходе санкций, нелегальной торговле нефтью и вооружениями выстроен бизнес многих кланов в Иране и их партнеров в других странах. Причем это не только в дружественных режиму мулл, но и в формально враждебных. Так, следы той же иранской нефти или ценных руд с завидным постоянством обнаруживаются в Западной Европе", - подчеркнул он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
сша
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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в мире, иран, израиль, сша, си цзиньпин, али хаменеи, министерство обороны сша, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Си Цзиньпин, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Обострение отношений США и Ирана
Эксперт назвал эскалацию на Ближнем Востоке формой противостояния США и КНР

Арьков назвал эскалацию между Израилем и Ираном формой противостояния США и КНР

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"Иран сегодня - это еще и так называемый форпост Китая на Ближнем Востоке. А Израиль, как мы все знаем, - форпост США. В этой связи эскалацию конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, вероятно, стоит рассматривать как одну из форм наблюдаемого сегодня растущего противостояния Вашингтона и Пекина. Как тут не вспомнить: "паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Китай уже резко осудил действия Израиля и заявил о готовности оказать посредничество в урегулировании конфликта. И это месседж председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) не столько премьеру (Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, сколько президенту (США Дональду - ред.) Трампу", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13:44
По его словам, сейчас основной вопрос заключается в том, станут ли США оказывать содействие Израилю в возможном большом военном конфликте с Ираном.
"У Белого дома есть и свои счеты к режиму мулл - например, за "пакости" от йеменских хуситов, бенефициары которых всем очевидны. Здесь я имею в виду не переброску спецназа и иной живой силы - как известно, Пентагон давно избегает массового возвращения цинковых гробов, а это в случае войны с Ираном неизбежно. Речь о нанесении ударов по стратегическим объектам на территории Ирана американскими ракетами морского и воздушного базирования. Ведь Ирану есть чем на это ответить. И есть куда направить свои ракеты - и это не только американские локации в Ираке", - сказал эксперт.
Арьков отметил, что атаки Тель-Авива на Тегеран можно рассматривать и в качестве попытки оказать давление в забуксовавших переговорах по иранской ядерной программе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
"И эти действия совершенно очевидно в интересах и по согласованию с США, которые публично отрицают свою причастность к событиям утра 13 июня. С одной стороны, США в переговорах выдвигают бескомпромиссные требования. С другой – так называемая партия войны в правящей верхушке Ирана не готова отступать перед здравой позицией своих оппонентов из так называемой партии мира. Как по политическим, так и по экономическим причинам - на обходе санкций, нелегальной торговле нефтью и вооружениями выстроен бизнес многих кланов в Иране и их партнеров в других странах. Причем это не только в дружественных режиму мулл, но и в формально враждебных. Так, следы той же иранской нефти или ценных руд с завидным постоянством обнаруживаются в Западной Европе", - подчеркнул он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранИзраильСШАСи ЦзиньпинАли ХаменеиМинистерство обороны СШАОбострение отношений США и Ирана
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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