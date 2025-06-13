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Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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19:40 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/erdogan-2022700536.html
Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля
Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы посте дочери главы республики Эсры Албайрак в социальных сетях, где она якобы обрадовалась смерти... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:40:00+03:00
2025-06-13T19:40:00+03:00
в мире
израиль
иран
реджеп тайип эрдоган
турция
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы посте дочери главы республики Эсры Албайрак в социальных сетях, где она якобы обрадовалась смерти генералов, погибших в результате атаки Израиля на Иран. "Утверждение о том, что Эсра Албайрак, дочь нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "радовалась смерти генералов, погибших в результате нападения Израиля на Иран", не соответствует действительности. Упомянутый в посте израильской пропаганды аккаунт X не имеет никакого отношения к госпоже Эсре Албайрак. Это также следует из фотографии профиля соответствующего аккаунта. Из наших предыдущих опровержений мы помним, что геноцидные произраильские пропагандистские аккаунты манипулировали, используя схожесть названия одного и того же аккаунта в социальных сетях", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Турция выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Позиция нашего президента на международных площадках против жестокой агрессии Израиля хорошо известна. Наш президент осудил чудовищное нападение Израиля на Иран и выразил соболезнования соседнему иранскому народу от имени турецкой нации", - говорится в заявлении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля

Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери о смерти генералов в Иране

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы посте дочери главы республики Эсры Албайрак в социальных сетях, где она якобы обрадовалась смерти генералов, погибших в результате атаки Израиля на Иран.
"Утверждение о том, что Эсра Албайрак, дочь нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "радовалась смерти генералов, погибших в результате нападения Израиля на Иран", не соответствует действительности. Упомянутый в посте израильской пропаганды аккаунт X не имеет никакого отношения к госпоже Эсре Албайрак. Это также следует из фотографии профиля соответствующего аккаунта. Из наших предыдущих опровержений мы помним, что геноцидные произраильские пропагандистские аккаунты манипулировали, используя схожесть названия одного и того же аккаунта в социальных сетях", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран
Вчера, 15:22
"Турция выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Позиция нашего президента на международных площадках против жестокой агрессии Израиля хорошо известна. Наш президент осудил чудовищное нападение Израиля на Иран и выразил соболезнования соседнему иранскому народу от имени турецкой нации", - говорится в заявлении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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