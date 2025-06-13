https://ria.ru/20250613/erdogan-2022700536.html

Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля

Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Офис Эрдогана опроверг сообщения о посте его дочери после атаки Израиля

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы посте дочери главы республики Эсры Албайрак в социальных сетях, где она якобы обрадовалась смерти... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:40:00+03:00

2025-06-13T19:40:00+03:00

2025-06-13T19:40:00+03:00

в мире

израиль

иран

реджеп тайип эрдоган

турция

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы посте дочери главы республики Эсры Албайрак в социальных сетях, где она якобы обрадовалась смерти генералов, погибших в результате атаки Израиля на Иран. "Утверждение о том, что Эсра Албайрак, дочь нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "радовалась смерти генералов, погибших в результате нападения Израиля на Иран", не соответствует действительности. Упомянутый в посте израильской пропаганды аккаунт X не имеет никакого отношения к госпоже Эсре Албайрак. Это также следует из фотографии профиля соответствующего аккаунта. Из наших предыдущих опровержений мы помним, что геноцидные произраильские пропагандистские аккаунты манипулировали, используя схожесть названия одного и того же аккаунта в социальных сетях", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Турция выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Позиция нашего президента на международных площадках против жестокой агрессии Израиля хорошо известна. Наш президент осудил чудовищное нападение Израиля на Иран и выразил соболезнования соседнему иранскому народу от имени турецкой нации", - говорится в заявлении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html

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в мире, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, турция, обострение конфликта между израилем и ираном