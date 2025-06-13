https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

"Массовые протесты": в Киеве ужаснулись происходящему на Украине

"Массовые протесты": в Киеве ужаснулись происходящему на Украине - РИА Новости, 13.06.2025

"Массовые протесты": в Киеве ужаснулись происходящему на Украине

Политика, которую проводит украинское правительство в отношении собственных граждан, скоро может вылиться в массовые протесты — такое мнение выразил в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T02:18:00+03:00

2025-06-13T02:18:00+03:00

2025-06-13T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Политика, которую проводит украинское правительство в отношении собственных граждан, скоро может вылиться в массовые протесты — такое мнение выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации, — можно не сомневаться, что мы дойдем и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации, когда россияне будут продвигаться к крупным городам", — сказал он.В среду издание "Страна.ua" сообщило, что в электронной торговой системе Prozorro пять дней назад появился тендер на закупку Нацгвардией в Сумской области противоударных щитов.Дубинский, в свою очередь, заявлял, что это было сделано именно с целью подавления волнений граждан при возможной тотальной мобилизации в Сумской области.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в этом регионе из-за продвижения российских военных, а территории там сдаются невероятными темпами.

https://ria.ru/20250611/skorokhod-2022194144.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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в мире, украина, сумская область, киев, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины