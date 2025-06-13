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Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы - РИА Новости, 13.06.2025
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02:41 13.06.2025 (обновлено: 11:44 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/dagestan-2022568061.html
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы - РИА Новости, 13.06.2025
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:41:00+03:00
2025-06-13T11:44:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе "Дагэнрего", гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы. "В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем - центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)", - говорится в сообщении. По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.
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республика дагестан
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы

Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана

© РИА НовостиПоследствия сильного ветра в Махачкале
Последствия сильного ветра в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе "Дагэнрего", гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы.
"В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем - центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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