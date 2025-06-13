https://ria.ru/20250613/dagestan-2022568061.html
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы - РИА Новости, 13.06.2025
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:41:00+03:00
2025-06-13T02:41:00+03:00
2025-06-13T11:44:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022627625_0:184:474:451_1920x0_80_0_0_cb98f86db48bd49264071cb11dbb5e3c.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе "Дагэнрего", гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы. "В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем - центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)", - говорится в сообщении. По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.
https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022627625_0:99:474:455_1920x0_80_0_0_c5b0f67c56037dbba6057a1ffb901e9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана