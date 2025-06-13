https://ria.ru/20250613/cnn-2022665402.html

США надеются, что переговоры с Ираном в Омане состоятся, пишет CNN

США надеются, что переговоры с Ираном в Омане состоятся, пишет CNN - РИА Новости, 13.06.2025

США надеются, что переговоры с Ираном в Омане состоятся, пишет CNN

Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном в Омане по вопросу иранской ядерной программы состоится, несмотря... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:19:00+03:00

2025-06-13T15:19:00+03:00

2025-06-13T15:19:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение отношений сша и ирана

али хаменеи

дональд трамп

израиль

оман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что шестой раунд переговоров с Ираном в Омане по вопросу иранской ядерной программы состоится, несмотря на израильские удары, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Администрация Трампа всё ещё надеется, что шестой раунд переговоров по ядерной сделке с иранцами состоится в Омане в воскресенье, как и было ранее запланировано", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

оман

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

операция израиля "восходящий лев", корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение отношений сша и ирана, али хаменеи, дональд трамп, израиль, оман, иран, в мире