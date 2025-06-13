https://ria.ru/20250613/chinovniki-2022640936.html

Израильские чиновники утверждают, что США разрешили Израилю атаковать Иран

Израильские чиновники утверждают, что США разрешили Израилю атаковать Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Израильские чиновники утверждают, что США разрешили Израилю атаковать Иран

Израильские чиновники утверждают, что США не были против атаки Израиля на Иран и дали зелёный свет на её осуществление, сообщает портал Axios. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:02:00+03:00

2025-06-13T13:02:00+03:00

2025-06-13T13:02:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

дональд трамп

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

израиль

сша

иран

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильские чиновники утверждают, что США не были против атаки Израиля на Иран и дали зелёный свет на её осуществление, сообщает портал Axios. Как сообщили порталу неназванные израильские чиновники, президент США Дональд Трамп и его советники публично "только делали вид, что выступают против израильской атаки", а в частном порядке Вашингтон не был против этого. "У нас был ясный зелёный свет от США", - приводит портал слова чиновника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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операция израиля "восходящий лев", дональд трамп, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, израиль, сша, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана