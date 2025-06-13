https://ria.ru/20250613/burya-2022593200.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 13.06.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:04:00+03:00
2025-06-13T08:04:00+03:00
2025-06-13T15:54:00+03:00
наука
земля
москва
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 4:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Из приведенного учеными графика следует, что буря продолжается и сейчас. По словам специалистов, балл G2.3 превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние бури на энергетические системы и радиоволны. "Причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало", — добавили в лаборатории.Ученые прогнозировали, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Поэтому можно предположить, что сейчас наша планета взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю этой дыры. Внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока не менялась, может начать расти раньше графика — уже в течение дня 13 июня. "Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов", — заключили в лаборатории.
https://ria.ru/20250611/zemletryasenie--2022246938.html
https://ria.ru/20250613/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html
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земля, москва, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Москва, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась не спрогнозированная заранее магнитная буря средней силы
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии
ИКИ РАН.
"На Земле
, начиная с 23:00 по Москве
, зарегистрирована и по состоянию на 4:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Из приведенного учеными графика следует, что буря продолжается и сейчас.
По словам специалистов, балл G2.3 превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние бури на энергетические системы и радиоволны.
«
"Причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало", — добавили в лаборатории.
Ученые прогнозировали, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Поэтому можно предположить, что сейчас наша планета взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю этой дыры.
Внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока не менялась, может начать расти раньше графика — уже в течение дня 13 июня.
"Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов", — заключили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.