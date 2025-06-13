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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 13.06.2025
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Наука
 
08:04 13.06.2025 (обновлено: 15:54 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/burya-2022593200.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 13.06.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:04:00+03:00
2025-06-13T15:54:00+03:00
наука
земля
москва
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 4:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Из приведенного учеными графика следует, что буря продолжается и сейчас. По словам специалистов, балл G2.3 превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние бури на энергетические системы и радиоволны. &quot;Причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало&quot;, — добавили в лаборатории.Ученые прогнозировали, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Поэтому можно предположить, что сейчас наша планета взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю этой дыры. Внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока не менялась, может начать расти раньше графика — уже в течение дня 13 июня. "Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов", — заключили в лаборатории.
https://ria.ru/20250611/zemletryasenie--2022246938.html
https://ria.ru/20250613/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html
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земля, москва, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Москва, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась не спрогнозированная заранее магнитная буря средней силы

© Depositphotos.com / sdecoretАтмосфера Земли
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Depositphotos.com / sdecoret
Атмосфера Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 4:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
11 июня, 14:34
Из приведенного учеными графика следует, что буря продолжается и сейчас.
По словам специалистов, балл G2.3 превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние бури на энергетические системы и радиоволны.
«

"Причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало", — добавили в лаборатории.

Ученые прогнозировали, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Поэтому можно предположить, что сейчас наша планета взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю этой дыры.
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Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
Внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока не менялась, может начать расти раньше графика — уже в течение дня 13 июня.
"Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов", — заключили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
11 июня, 09:51
 
НаукаЗемляМоскваРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
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