https://ria.ru/20250613/burya-2022593200.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 13.06.2025

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:04:00+03:00

2025-06-13T08:04:00+03:00

2025-06-13T15:54:00+03:00

наука

земля

москва

российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, которую не прогнозировали, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "На Земле, начиная с 23:00 по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 4:00 не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Из приведенного учеными графика следует, что буря продолжается и сейчас. По словам специалистов, балл G2.3 превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние бури на энергетические системы и радиоволны. "Причины бури на данный момент неочевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало", — добавили в лаборатории.Ученые прогнозировали, что в ночь на 14 июня начнется воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Поэтому можно предположить, что сейчас наша планета взаимодействует с плотным потоком вещества, сформированным на краю этой дыры. Внутри корональных дыр плазма, как правило, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если в этот раз на Землю воздействует именно такая дыра, то скорость солнечного ветра, которая пока не менялась, может начать расти раньше графика — уже в течение дня 13 июня. "Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в двух-трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов", — заключили в лаборатории.

https://ria.ru/20250611/zemletryasenie--2022246938.html

https://ria.ru/20250613/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

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земля, москва, российская академия наук, вспышки на солнце