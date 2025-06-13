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Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 13.06.2025
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новой помощи Украине. "Дорогие европейцы. Как вы себя... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:42:00+03:00
2025-06-13T16:42:00+03:00
2025-06-13T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новой помощи Украине. "Дорогие европейцы. Как вы себя чувствуете сегодня? Как поживает ваша семья? Ваши дети? Как выглядит ваша улица, ваш город?" — говорится в публикации.Он напомнил, что сегодня ЕС передал коррумпированному киевскому режиму еще миллиард евро, при том, что российские военные продолжают продвигаться вперед на поле боя несмотря ни на что. В пятницу фон дер Ляйен написала в соцсети X, что ЕС перевел Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общие расходы на поддержку Киева с начала СВО до 150 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Евросоюз
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста
Боуз раскритиковал заявление фон дер Ляйен о новой помощи Украине