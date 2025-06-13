https://ria.ru/20250613/bouz-2022678960.html

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 13.06.2025

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало недоумение у журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новой помощи Украине. "Дорогие европейцы. Как вы себя... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:42:00+03:00

2025-06-13T16:42:00+03:00

2025-06-13T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

киев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018589036_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_79a3d0bc7032bd398ccd66235c818126.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новой помощи Украине. "Дорогие европейцы. Как вы себя чувствуете сегодня? Как поживает ваша семья? Ваши дети? Как выглядит ваша улица, ваш город?" — говорится в публикации.Он напомнил, что сегодня ЕС передал коррумпированному киевскому режиму еще миллиард евро, при том, что российские военные продолжают продвигаться вперед на поле боя несмотря ни на что. В пятницу фон дер Ляйен написала в соцсети X, что ЕС перевел Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общие расходы на поддержку Киева с начала СВО до 150 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html

https://ria.ru/20250613/dagdelen-2022623458.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, киев, евросоюз