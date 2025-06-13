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Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
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23:33 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/azerbajdzhan-2022729516.html
Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном
Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном
Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:33:00+03:00
2025-06-13T23:33:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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БАКУ, 13 июн - РИА Новости. Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики. "Специалисты командированы в Астаринский район (граница Азербайджана с ИРИ - ред.). Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана", - сообщил источник. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, азербайджан, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Азербайджан, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном. Архивное фото
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БАКУ, 13 июн - РИА Новости. Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики.
"Специалисты командированы в Астаринский район (граница Азербайджана с ИРИ - ред.). Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана", - сообщил источник.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранАзербайджанИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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