https://ria.ru/20250613/azerbajdzhan-2022729516.html

Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:33:00+03:00

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2025-06-13T23:33:00+03:00

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БАКУ, 13 июн - РИА Новости. Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики. "Специалисты командированы в Астаринский район (граница Азербайджана с ИРИ - ред.). Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана", - сообщил источник. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, азербайджан, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном