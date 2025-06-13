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Израиль подтвердил атаку на ядерный объект в районе Исфахана

Израиль подтвердил атаку на ядерный объект в районе Исфахана - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль подтвердил атаку на ядерный объект в районе Исфахана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана, сообщила в пятницу пресс-служба армии. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:07:00+03:00

2025-06-13T21:07:00+03:00

2025-06-13T21:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана, сообщила в пятницу пресс-служба армии."Истребители ВВС Израиля атаковали ядерный объект иранского режима в районе Исфахана под точным руководством разведывательного отделения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в атакованном объекте проводились процессы повторного преобразования обогащенного урана, что является следующим шагом после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия. Кроме того, израильские военные уничтожили сооружение по производству металлического урана, инфраструктуру по переработке обогащенного урана, лаборатории и другую инфраструктуру.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, исфахан, иран, обострение конфликта между израилем и ираном