Израиль подтвердил атаку на ядерный объект в районе Исфахана
Израиль подтвердил, что атаковал ядерный объект Ирана в районе Исфахана
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Истребители ВВС Израиля атаковали ядерный объект иранского режима в районе Исфахана под точным руководством разведывательного отделения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в атакованном объекте проводились процессы повторного преобразования обогащенного урана, что является следующим шагом после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия. Кроме того, израильские военные уничтожили сооружение по производству металлического урана, инфраструктуру по переработке обогащенного урана, лаборатории и другую инфраструктуру.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.