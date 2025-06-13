https://ria.ru/20250613/ataka-2022597771.html
Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке
Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке - РИА Новости, 13.06.2025
Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:42:00+03:00
2025-06-13T08:42:00+03:00
2025-06-13T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр гусев (губернатор)
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Воронежской области. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена на всей территории региона. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 01.40 мск и продлилась 5 часов 42 минуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022580981.html
воронежская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), воронежская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Происшествия
Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке
Пострадавших в результате попытки ночной атаки БПЛА в Воронежской области нет