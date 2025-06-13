https://ria.ru/20250613/ataka-2022597771.html

Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке

Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке - РИА Новости, 13.06.2025

Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке

Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:42:00+03:00

2025-06-13T08:42:00+03:00

2025-06-13T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр гусев (губернатор)

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Воронежской области. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена на всей территории региона. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 01.40 мск и продлилась 5 часов 42 минуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022580981.html

воронежская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), воронежская область, происшествия