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США дали Израилю зеленый свет на удары по Ирану, заявил глава МИД Ирана

США дали Израилю зеленый свет на удары по Ирану, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

США дали Израилю зеленый свет на удары по Ирану, заявил глава МИД Ирана

США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, правительство Соединенных Штатов несет ответственность за атаку еврейского государства, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:28:00+03:00

2025-06-13T12:28:00+03:00

2025-06-13T12:28:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

аббас аракчи

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение отношений сша и ирана

сша

израиль

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. США дали Израилю "зеленый свет" на удары по Ирану, правительство Соединенных Штатов несет ответственность за атаку еврейского государства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Эта атака не состоялась бы без координации и "зеленого света" от США. Правительство США как главный союзник Израиля несет ответственность за страшные последствия этих действий", – приводит его слова официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе. 2025-06-13T12:28 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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операция израиля "восходящий лев", аббас аракчи, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение отношений сша и ирана, сша, израиль, иран, в мире