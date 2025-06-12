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На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ - РИА Новости, 12.06.2025
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:01:00+03:00
2025-06-12T15:01:00+03:00
2025-06-12T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ). СПЖ в среду сообщал, что сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия. "Вечером 11 июня 2025 года представители Сарненского ТЦК (военкомата – ред.) задержали в Ровно священника УПЦ протоиерея Александра Жука, настоятеля храма святой великомученицы Параскевы села Вилия. Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Уточняется, что в указанном регионе это не единичный случай. Госслужба по вопросам этнополитики Украины проводит дискриминационную политику в отношении священников УПЦ, при этом даются указания о мобилизации именно священнослужителей этой конфессии. Представители других христианских и нехристианских конфессий получают бронирование. "Эти события вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку могут свидетельствовать о дискриминации по религиозному признаку и конфессиональной предвзятости, что прямо противоречит конституции Украины и принципам свободы вероисповедания", — приводит СПЖ слова Ровненской епархии. Позднее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата в четверг освободили настоятеля храма Жука "за отсутствием мобилизационных оснований", он вернулся домой. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387123.html
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александр жуков, владимир зеленский, тернопольская область, ровно, украина, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Александр Жуков, Владимир Зеленский, Тернопольская область, Ровно, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
Сотрудники военкомата задержали в Ровно настоятеля храма канонической УПЦ Жука
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ).
СПЖ в среду сообщал, что сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области
на Украине
настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия.
"Вечером 11 июня 2025 года представители Сарненского ТЦК (военкомата – ред.) задержали в Ровно
священника УПЦ протоиерея Александра Жука
, настоятеля храма святой великомученицы Параскевы села Вилия. Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что в указанном регионе это не единичный случай. Госслужба по вопросам этнополитики Украины проводит дискриминационную политику в отношении священников УПЦ, при этом даются указания о мобилизации именно священнослужителей этой конфессии. Представители других христианских и нехристианских конфессий получают бронирование.
"Эти события вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку могут свидетельствовать о дискриминации по религиозному признаку и конфессиональной предвзятости, что прямо противоречит конституции Украины и принципам свободы вероисповедания", — приводит СПЖ слова Ровненской епархии.
Позднее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата в четверг освободили настоятеля храма Жука "за отсутствием мобилизационных оснований", он вернулся домой.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский
, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского
сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.