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На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ - РИА Новости, 12.06.2025
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Религия
 
15:01 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/upts-2022497095.html
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ - РИА Новости, 12.06.2025
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:01:00+03:00
2025-06-12T15:01:00+03:00
религия
александр жуков
владимир зеленский
тернопольская область
ровно
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ). СПЖ в среду сообщал, что сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия. "Вечером 11 июня 2025 года представители Сарненского ТЦК (военкомата – ред.) задержали в Ровно священника УПЦ протоиерея Александра Жука, настоятеля храма святой великомученицы Параскевы села Вилия. Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Уточняется, что в указанном регионе это не единичный случай. Госслужба по вопросам этнополитики Украины проводит дискриминационную политику в отношении священников УПЦ, при этом даются указания о мобилизации именно священнослужителей этой конфессии. Представители других христианских и нехристианских конфессий получают бронирование. "Эти события вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку могут свидетельствовать о дискриминации по религиозному признаку и конфессиональной предвзятости, что прямо противоречит конституции Украины и принципам свободы вероисповедания", — приводит СПЖ слова Ровненской епархии. Позднее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата в четверг освободили настоятеля храма Жука "за отсутствием мобилизационных оснований", он вернулся домой. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387123.html
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александр жуков, владимир зеленский, тернопольская область, ровно, украина, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Александр Жуков, Владимир Зеленский, Тернопольская область, Ровно, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ

Сотрудники военкомата задержали в Ровно настоятеля храма канонической УПЦ Жука

© Фото : Пресс-служба Ровенской епархииНастоятель храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви Александр Жук
Настоятель храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви Александр Жук - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Пресс-служба Ровенской епархии
Настоятель храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви Александр Жук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины задержали настоятеля храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ).
СПЖ в среду сообщал, что сотрудники военкомата задержали в Кременце Тернопольской области на Украине настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пафнутия.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Депутат Рады рассказал, что ждет священников УПЦ при Зеленском
11 июня, 22:48
"Вечером 11 июня 2025 года представители Сарненского ТЦК (военкомата – ред.) задержали в Ровно священника УПЦ протоиерея Александра Жука, настоятеля храма святой великомученицы Параскевы села Вилия. Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что в указанном регионе это не единичный случай. Госслужба по вопросам этнополитики Украины проводит дискриминационную политику в отношении священников УПЦ, при этом даются указания о мобилизации именно священнослужителей этой конфессии. Представители других христианских и нехристианских конфессий получают бронирование.
"Эти события вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку могут свидетельствовать о дискриминации по религиозному признаку и конфессиональной предвзятости, что прямо противоречит конституции Украины и принципам свободы вероисповедания", — приводит СПЖ слова Ровненской епархии.
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Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ
11 июня, 18:39
Позднее СПЖ сообщил, что сотрудники военкомата в четверг освободили настоятеля храма Жука "за отсутствием мобилизационных оснований", он вернулся домой.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сопротивление задержанию ТЦК - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Жители Днепропетровской области отбили у ТЦК мужчину
1 июня, 19:38
 
РелигияАлександр ЖуковВладимир ЗеленскийТернопольская областьРовноУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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