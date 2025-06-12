Рейтинг@Mail.ru
"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022421082.html
"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России
"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России - РИА Новости, 12.06.2025
"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России
Конфликт подходит к завершению, но киевский режим всеми силами будет использовать все возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности, заявил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:45:00+03:00
2025-06-12T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конфликт подходит к завершению, но киевский режим всеми силами будет использовать все возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украинский конфликт на самом деле подходит к концу, Россия победила, в этом нет сомнений. Но киевский режим использует все возможные уловки, чтобы убедить США и Европу, что это не конец", — сказал он.Полковник отметил, что действиями киевского режима руководит отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. По его словам, украинцы готовы прибегать к самым необдуманным мерам."Вместо стратегического планирования и тактических операций мы видим пиар-трюки, которые призваны лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима", — заключил Макгрегор, объяснив, что провокации могут становиться только хуже.Первого июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250612/prigovor-2022412557.html
https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
сша
европа
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc71b6d8df991d173882a4e99e6a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Россия, Украина, Киев
"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России

Полковник Макгрегор: Киев пытается убедить Запад, что он еще не проиграл

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конфликт подходит к завершению, но киевский режим всеми силами будет использовать все возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Украинский конфликт на самом деле подходит к концу, Россия победила, в этом нет сомнений. Но киевский режим использует все возможные уловки, чтобы убедить США и Европу, что это не конец", — сказал он.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Очевидная ситуация": в США вынесли жесткий приговор Украине
04:42
Полковник отметил, что действиями киевского режима руководит отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. По его словам, украинцы готовы прибегать к самым необдуманным мерам.
"Вместо стратегического планирования и тактических операций мы видим пиар-трюки, которые призваны лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима", — заключил Макгрегор, объяснив, что провокации могут становиться только хуже.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине
Вчера, 21:00
Первого июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала