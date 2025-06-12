https://ria.ru/20250612/ukraina-2022421082.html

"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России

"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России - РИА Новости, 12.06.2025

"Это не конец": в США раскрыли, что Украина готовит для России

Конфликт подходит к завершению, но киевский режим всеми силами будет использовать все возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности, заявил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:45:00+03:00

2025-06-12T06:45:00+03:00

2025-06-12T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Конфликт подходит к завершению, но киевский режим всеми силами будет использовать все возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украинский конфликт на самом деле подходит к концу, Россия победила, в этом нет сомнений. Но киевский режим использует все возможные уловки, чтобы убедить США и Европу, что это не конец", — сказал он.Полковник отметил, что действиями киевского режима руководит отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. По его словам, украинцы готовы прибегать к самым необдуманным мерам."Вместо стратегического планирования и тактических операций мы видим пиар-трюки, которые призваны лишь создать иллюзию жизнеспособности киевского режима", — заключил Макгрегор, объяснив, что провокации могут становиться только хуже.Первого июня Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250612/prigovor-2022412557.html

https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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в мире, сша, европа, россия, украина, киев