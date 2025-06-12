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К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон - РИА Новости, 12.06.2025
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19:34 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/turtsiya-2022540068.html
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон - РИА Новости, 12.06.2025
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон
Предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, сообщила в четверг газета Hürriyet. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T19:34:00+03:00
2025-06-12T19:34:00+03:00
в мире
стамбул
черное море
турция
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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, сообщила в четверг газета Hürriyet. По ее данным, отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане увидели объект, похожий на БПЛА, около 12.30 мск среды, запаниковали и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место саперы оцепили часть пляжа. "Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой. Саперы будут обследовать его", - сообщила газета. В марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
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в мире, стамбул, черное море, турция, вооруженные силы украины
В мире, Стамбул, Черное море, Турция, Вооруженные силы Украины
К берегам Стамбула прибило, предположительно, украинский дрон

Hürriyet: к берегам Стамбула прибило дрон-камикадзе, похожий на украинский

© IHAДрон-камикадзе на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле
Дрон-камикадзе на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© IHA
Дрон-камикадзе на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле
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СТАМБУЛ, 12 июн - РИА Новости. Предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле, сообщила в четверг газета Hürriyet.
По ее данным, отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане увидели объект, похожий на БПЛА, около 12.30 мск среды, запаниковали и вызвали экстренные службы.
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Прибывшие на место саперы оцепили часть пляжа.
"Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой. Саперы будут обследовать его", - сообщила газета.
В марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли.
В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
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