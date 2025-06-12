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В центре Петербурга загорелся трамвай - РИА Новости, 12.06.2025
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17:16 12.06.2025 (обновлено: 19:19 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tramvay-2022523629.html
В центре Петербурга загорелся трамвай
В центре Петербурга загорелся трамвай - РИА Новости, 12.06.2025
В центре Петербурга загорелся трамвай
Трамвай загорелся в четверг днем в Центральном районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали за 15 минут, никто не пострадал, сообщило городское управление... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:16:00+03:00
2025-06-12T19:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в четверг днем в Центральном районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали за 15 минут, никто не пострадал, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре на Суворовской площади поступило в 16.03 мск. "В трамвае происходило горение на площади двух квадратных метра. В 16.18 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Трамвай тушили две единицы техники и 10 специалистов.
https://ria.ru/20250612/pozhar-2022523248.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Петербурга загорелся трамвай

Трамвай загорелся в центре Петербурга, пострадавших нет

© Питерский Следком/TelegramПоследствия возгорания трамвая в Санк-Петербурге
Последствия возгорания трамвая в Санк-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Питерский Следком/Telegram
Последствия возгорания трамвая в Санк-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в четверг днем в Центральном районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали за 15 минут, никто не пострадал, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре на Суворовской площади поступило в 16.03 мск.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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"В трамвае происходило горение на площади двух квадратных метра.
В 16.18 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Трамвай тушили две единицы техники и 10 специалистов.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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