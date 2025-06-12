https://ria.ru/20250612/tramvay-2022523629.html

В центре Петербурга загорелся трамвай

В центре Петербурга загорелся трамвай - РИА Новости, 12.06.2025

В центре Петербурга загорелся трамвай

Трамвай загорелся в четверг днем в Центральном районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали за 15 минут, никто не пострадал, сообщило городское управление... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:16:00+03:00

2025-06-12T17:16:00+03:00

2025-06-12T19:19:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в четверг днем в Центральном районе Санкт-Петербурга, возгорание ликвидировали за 15 минут, никто не пострадал, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре на Суворовской площади поступило в 16.03 мск. "В трамвае происходило горение на площади двух квадратных метра. В 16.18 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Трамвай тушили две единицы техники и 10 специалистов.

https://ria.ru/20250612/pozhar-2022523248.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)