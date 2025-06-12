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Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае - РИА Новости, 12.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
09:01 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае - РИА Новости, 12.06.2025
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае
Китайские покупатели любят российские продукты питания, особенно шоколад и мороженое, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава Российского РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T09:01:00+03:00
2025-06-12T09:01:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
санкт-петербург
вероника никишина
дмитрий сычев
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Китайские покупатели любят российские продукты питания, особенно шоколад и мороженое, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Китайские потребители любят наши продукты питания: мороженое, очень хорошим спросом пользуется шоколад. И этот ассортимент расширяется. Это уже не просто традиционные плитки шоколада — это уже шоколад с какими-то экстрактами трав, с низким содержанием сахара, с витаминами. То есть именно разнообразие рецептур позволяет диверсифицировать линейку, и теперь уже глаза разбегаются только на прилавке одного шоколада", - сказала Никишина. Кроме того, по ее словам, "мы видим большой интерес к нашей молочной продукции". "Всегда раньше существовал стереотип, что китайский потребитель не любит молочную продукцию, на самом деле это абсолютно не так", - добавила глава РЭЦ. "У нас огромные планы на будущее, нам только нужно время, чтобы это все реализовать. Буквально на днях мы договорились, что одним из амбассадоров программы "Сделано в России" будет Дмитрий Сычев, наш знаменитый футболист, член сборной по футболу. У нас с ним будет большая программа популяризации российской продукции через спорт, причем не только через футбол. Таких амбассадоров становится все больше и больше, поэтому мы формируем устойчивый спрос на все, что "Сделано в России", - заключила Никишина. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022212061.html
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экономика, россия, санкт-петербург, вероника никишина, дмитрий сычев, китай
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Вероника Никишина, Дмитрий Сычев, Китай
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае

Глава РЭЦ Никишина: китайские покупатели любят российские продукты питания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПроизводство конфет
Производство конфет - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Китайские покупатели любят российские продукты питания, особенно шоколад и мороженое, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Китайские потребители любят наши продукты питания: мороженое, очень хорошим спросом пользуется шоколад. И этот ассортимент расширяется. Это уже не просто традиционные плитки шоколада — это уже шоколад с какими-то экстрактами трав, с низким содержанием сахара, с витаминами. То есть именно разнообразие рецептур позволяет диверсифицировать линейку, и теперь уже глаза разбегаются только на прилавке одного шоколада", - сказала Никишина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Кроме того, по ее словам, "мы видим большой интерес к нашей молочной продукции". "Всегда раньше существовал стереотип, что китайский потребитель не любит молочную продукцию, на самом деле это абсолютно не так", - добавила глава РЭЦ.
"У нас огромные планы на будущее, нам только нужно время, чтобы это все реализовать. Буквально на днях мы договорились, что одним из амбассадоров программы "Сделано в России" будет Дмитрий Сычев, наш знаменитый футболист, член сборной по футболу. У нас с ним будет большая программа популяризации российской продукции через спорт, причем не только через футбол. Таких амбассадоров становится все больше и больше, поэтому мы формируем устойчивый спрос на все, что "Сделано в России", - заключила Никишина.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВероника НикишинаДмитрий СычевКитай
 
 
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