https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022476242.html

Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР

Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025

Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:08:00+03:00

2025-06-12T13:08:00+03:00

2025-06-12T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красноармейск

димитров

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе Степановки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Новониколаевки, Новопавловки в ДНР и Новоподгороднего в Днепропетровской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:По данным Минобороны, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

димитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск, димитров