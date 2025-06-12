Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР
МО РФ сообщило о занятии Петровского и Алексеевки в ДНР
Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе Степановки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Новониколаевки, Новопавловки в ДНР и Новоподгороднего в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- до 500 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля;
- шесть артиллерийских орудий.
По данным Минобороны, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18