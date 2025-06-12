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Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 12.06.2025 (обновлено: 14:20 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022476242.html
Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР
Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025
Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:08:00+03:00
2025-06-12T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
димитров
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе Степановки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Новониколаевки, Новопавловки в ДНР и Новоподгороднего в Днепропетровской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:По данным Минобороны, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск, димитров
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Димитров
Бойцы "Центра" освободили два населенных пункта в ДНР

МО РФ сообщило о занятии Петровского и Алексеевки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль два села в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе Степановки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Новониколаевки, Новопавловки в ДНР и Новоподгороднего в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 500 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • шесть артиллерийских орудий.
По данным Минобороны, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКрасноармейскДимитров
 
 
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