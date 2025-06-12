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ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022419158.html
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:27:00+03:00
2025-06-12T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На купянском направлении силы РФ расширили зону контроля. Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынуждено перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км", - сообщил Марочко, опираясь на собственные источники. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка ВС РФ в последнее время улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВС России выдавили ВСУ с позиций на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСнайпер
Снайпер - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На купянском направлении силы РФ расширили зону контроля. Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынуждено перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км", - сообщил Марочко, опираясь на собственные источники.
Он уточнил, что в районах населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка ВС РФ в последнее время улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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