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ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:27:00+03:00
2025-06-12T06:27:00+03:00
2025-06-12T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На купянском направлении силы РФ расширили зону контроля. Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынуждено перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км", - сообщил Марочко, опираясь на собственные источники. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка ВС РФ в последнее время улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВС России выдавили ВСУ с позиций на Купянском направлении