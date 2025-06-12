https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022419158.html

ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко

ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025

ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, заявил Марочко

Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:27:00+03:00

2025-06-12T06:27:00+03:00

2025-06-12T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российские войска огневым воздействием выдавили ВСУ с ряда позиций на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На купянском направлении силы РФ расширили зону контроля. Из-за постоянного огневого воздействия нашей армии вооруженные формирования Украины вынуждено перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта шириной более 15 км", - сообщил Марочко, опираясь на собственные источники. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка ВС РФ в последнее время улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины