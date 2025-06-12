https://ria.ru/20250612/rossija-2022420521.html

Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко

Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2025

Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко

Россия выстроила цельную общественно-политическую систему, попытки нанести государству стратегическое поражение на полях СВО, задушить санкциями, изолировать от РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:37:00+03:00

2025-06-12T06:37:00+03:00

2025-06-12T06:37:00+03:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия выстроила цельную общественно-политическую систему, попытки нанести государству стратегическое поражение на полях СВО, задушить санкциями, изолировать от мира - все это потерпело крах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За два с небольшим десятилетия Россия выстроила гармоничную, ясную, цельную общественно-политическую систему, увязанную с историческими корневыми основами и при этом отвечающую современным идеям развития государства. Систему, устойчивую к любым геополитическим вызовам", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День России. По ее словам, попытки "нанести России стратегическое поражение на полях сражений СВО, задушить экономическими санкциями, изолировать от мира, расшатать государство, общество изнутри - все это потерпело крах". "Россия стоит прочно. И эта прочность гарантирована на перспективу", - отметила политик.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество