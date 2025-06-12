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Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко
Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.06.2025
Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко
Россия выстроила цельную общественно-политическую систему, попытки нанести государству стратегическое поражение на полях СВО, задушить санкциями, изолировать от РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:37:00+03:00
2025-06-12T06:37:00+03:00
2025-06-12T06:37:00+03:00
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия выстроила цельную общественно-политическую систему, попытки нанести государству стратегическое поражение на полях СВО, задушить санкциями, изолировать от мира - все это потерпело крах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За два с небольшим десятилетия Россия выстроила гармоничную, ясную, цельную общественно-политическую систему, увязанную с историческими корневыми основами и при этом отвечающую современным идеям развития государства. Систему, устойчивую к любым геополитическим вызовам", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День России. По ее словам, попытки "нанести России стратегическое поражение на полях сражений СВО, задушить экономическими санкциями, изолировать от мира, расшатать государство, общество изнутри - все это потерпело крах". "Россия стоит прочно. И эта прочность гарантирована на перспективу", - отметила политик.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Россия создала цельную общественно-политическую систему, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия выстроила устойчивую общественно-политическую систему