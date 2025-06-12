https://ria.ru/20250612/podorozhanie-2022406397.html
Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля
Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля - РИА Новости, 12.06.2025
Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля
С первого июля ежемесячные платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:13:00+03:00
2025-06-12T03:13:00+03:00
2025-06-12T03:13:00+03:00
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республика алтай
амурская область
экономика
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. С первого июля ежемесячные платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.В зависимости от региона тарифы в этом году увеличатся по-разному — от 8,6 до 21,1 процента. Почти везде их рост составит более 10%. Исключением станут лишь Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и несколько северных регионов.По словам эксперта, в свежей апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценка роста тарифов на ЖКУ на 2026-2027 годы существенно повышена в сравнении с прежней. В частности, в прошлом году планировалось повышение на 2026 год на 5,4%, теперь — на 9,8%. Для 2027 года показатель повышен с 4,8% до 7,9%."То есть, в последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами", — констатирует Чуркина.
https://ria.ru/20250604/frukty-2020785907.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика алтай, амурская область, экономика
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Алтай, Амурская область, Экономика
Россиянам раскрыли параметры подорожания ЖКУ с 1 июля
Аналитик Чуркина: с первого июля платежи за ЖКУ вырастут в среднем на 11,9%