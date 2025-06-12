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Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной - РИА Новости, 12.06.2025
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05:59 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/matvienko-2022417047.html
Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной
Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной - РИА Новости, 12.06.2025
Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной
Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо - все это сделало Россию могучей, сплоченной, мировой державой, но никогда это не происходило за чужой... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:59:00+03:00
2025-06-12T05:59:00+03:00
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо - все это сделало Россию могучей, сплоченной, мировой державой, но никогда это не происходило за чужой счет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо, готовность самоотверженно защищать родную землю, чувство собственного достоинства народа-созидателя - все это сделало Россию могучей, сплоченной, идущей вперед страной, мировой державой. При этом никогда это не происходило за чужой счет", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День России. По словам сенатора, Россия не запятнала себя ни колониальным ограблением других стран, народов, ни их притеснением, угнетением, ни вероломными агрессиями, ни преступлениями против человечности, геноцидом, ни применением атомного, химического оружия. Напротив, Россия не раз вставала непреодолимой преградой на пути тех, кто стремился к мировому господству. "Недавно мы отметили 80-летие Победы над германским фашизмом - самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Сегодня наша страна вновь выполняет эту миссию в противоборстве с неонацистским киевским режимом, его европейскими хозяевами", - подчеркнула она. По словам спикера СФ, история России - это великая история великой страны. "Нам есть чем гордиться, чем руководствоваться, на что опираться, строя планы на будущее, осуществляя их", - написала Матвиенко. Обязанность государства, долг общества - воспитывать это чувство гордости, добиваться того, чтобы оно стало неотъемлемой частью национального культурного кода, самосознания, отметила политик. "При этом, убеждена, было бы упрощением рассматривать эту задачу как исключительно воспитательную. Она значительно масштабнее и глубже. От ее решения прямо зависит наш выбор будущего", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной

Матвиенко: чувство собственного достоинства народа сделало Россию могучей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо - все это сделало Россию могучей, сплоченной, мировой державой, но никогда это не происходило за чужой счет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо, готовность самоотверженно защищать родную землю, чувство собственного достоинства народа-созидателя - все это сделало Россию могучей, сплоченной, идущей вперед страной, мировой державой. При этом никогда это не происходило за чужой счет", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День России.
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По словам сенатора, Россия не запятнала себя ни колониальным ограблением других стран, народов, ни их притеснением, угнетением, ни вероломными агрессиями, ни преступлениями против человечности, геноцидом, ни применением атомного, химического оружия. Напротив, Россия не раз вставала непреодолимой преградой на пути тех, кто стремился к мировому господству.
«
"Недавно мы отметили 80-летие Победы над германским фашизмом - самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Сегодня наша страна вновь выполняет эту миссию в противоборстве с неонацистским киевским режимом, его европейскими хозяевами", - подчеркнула она.
По словам спикера СФ, история России - это великая история великой страны. "Нам есть чем гордиться, чем руководствоваться, на что опираться, строя планы на будущее, осуществляя их", - написала Матвиенко.
Обязанность государства, долг общества - воспитывать это чувство гордости, добиваться того, чтобы оно стало неотъемлемой частью национального культурного кода, самосознания, отметила политик. "При этом, убеждена, было бы упрощением рассматривать эту задачу как исключительно воспитательную. Она значительно масштабнее и глубже. От ее решения прямо зависит наш выбор будущего", - заключила парламентарий.
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