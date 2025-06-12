https://ria.ru/20250612/matvienko-2022417047.html

Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной

Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной - РИА Новости, 12.06.2025

Матвиенко рассказала, что сделало Россию могучей и сплоченной

Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо - все это сделало Россию могучей, сплоченной, мировой державой, но никогда это не происходило за чужой... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:59:00+03:00

2025-06-12T05:59:00+03:00

2025-06-12T05:59:00+03:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо - все это сделало Россию могучей, сплоченной, мировой державой, но никогда это не происходило за чужой счет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Любовь к Отечеству, стремление работать на его благо, готовность самоотверженно защищать родную землю, чувство собственного достоинства народа-созидателя - все это сделало Россию могучей, сплоченной, идущей вперед страной, мировой державой. При этом никогда это не происходило за чужой счет", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в День России. По словам сенатора, Россия не запятнала себя ни колониальным ограблением других стран, народов, ни их притеснением, угнетением, ни вероломными агрессиями, ни преступлениями против человечности, геноцидом, ни применением атомного, химического оружия. Напротив, Россия не раз вставала непреодолимой преградой на пути тех, кто стремился к мировому господству. "Недавно мы отметили 80-летие Победы над германским фашизмом - самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Сегодня наша страна вновь выполняет эту миссию в противоборстве с неонацистским киевским режимом, его европейскими хозяевами", - подчеркнула она. По словам спикера СФ, история России - это великая история великой страны. "Нам есть чем гордиться, чем руководствоваться, на что опираться, строя планы на будущее, осуществляя их", - написала Матвиенко. Обязанность государства, долг общества - воспитывать это чувство гордости, добиваться того, чтобы оно стало неотъемлемой частью национального культурного кода, самосознания, отметила политик. "При этом, убеждена, было бы упрощением рассматривать эту задачу как исключительно воспитательную. Она значительно масштабнее и глубже. От ее решения прямо зависит наш выбор будущего", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2021979984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф