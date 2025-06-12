Матвиенко рассказала об отношении Запада к России
Матвиенко: попытки разговаривать с Россией языком давления непродуктивны
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы открыты для сотрудничества, но сотрудничества равноправного и взаимовыгодного. У Европы, Запада было достаточно времени убедиться, что русофобия, попытки разговаривать с нами языком давления непродуктивны. России доводилось проигрывать сражения, но в конечном итоге войны все равно выигрывала. И в современном мире не произошло ничего, что бы ставило эту закономерность под сомнение", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда по случаю Дня России.
Председатель СФ добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что "безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России". При этом, подчеркнула спикер, этот "простой, логичный посыл", который Россия не раз доводила до всего мирового сообщества, "естественно принимает мировое большинство".
"К сожалению, сегодня у руля ведущих европейских государств, ЕС, НАТО стоят люди, абсолютно не пригодные для занимаемых ими постов в такое по-настоящему историческое время. Их объединяют непонимание неизбежности происходящих на планете изменений, стремление восстановить свое господство над миром посредством тех же инструментов, что они использовали в прошлом веке - фашизма и милитаризма. А также путем разжигания ненависти к нашей стране как главному препятствию для реализации их устремлений", - констатировала парламентарий.