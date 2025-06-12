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Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле
Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025
Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле
Историк, археолог Николай Макаров поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность вести раскопки в Кремле. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:04:00+03:00
2025-06-12T13:04:00+03:00
2025-06-12T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Историк, археолог Николай Макаров поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность вести раскопки в Кремле. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Макаров стал лауреатом госпремий в области науки и технологий за 2024 год. "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники высокой церемонии. Огромная благодарность за эту высокую награду, которая, конечно, адресована всему нашему небольшому археологическому цеху - Институту археологии Российской академии наук. И отдельная благодарность - за возможность вести раскопки в московском Кремле", - сказал Макаров в ходе церемонии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай макаров, владимир путин, российская академия наук, наука, открытия - риа наука
Наука, Россия, Николай Макаров, Владимир Путин, Российская академия наук, Наука, Открытия - РИА Наука
Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле
Лауреат госпремии Макаров поблагодарил Путина за разрешение на раскопки в Кремле