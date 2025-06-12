https://ria.ru/20250612/makarov-2022474934.html

Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле

Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле - РИА Новости, 12.06.2025

Историк Макаров поблагодарил Путина за возможность вести раскопки в Кремле

Историк, археолог Николай Макаров поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность вести раскопки в Кремле. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:04:00+03:00

2025-06-12T13:04:00+03:00

2025-06-12T13:14:00+03:00

наука

россия

николай макаров

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открытия - риа наука

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Историк, археолог Николай Макаров поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность вести раскопки в Кремле. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Макаров стал лауреатом госпремий в области науки и технологий за 2024 год. "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники высокой церемонии. Огромная благодарность за эту высокую награду, которая, конечно, адресована всему нашему небольшому археологическому цеху - Институту археологии Российской академии наук. И отдельная благодарность - за возможность вести раскопки в московском Кремле", - сказал Макаров в ходе церемонии.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, николай макаров, владимир путин, российская академия наук, наука, открытия - риа наука