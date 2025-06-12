https://ria.ru/20250612/lukashenko-2022423537.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, отметив важнейшее значение отношений союзничества и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:23:00+03:00

2025-06-12T07:23:00+03:00

2025-06-12T07:35:00+03:00

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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, отметив важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран."Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой."Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой."Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России - мира и благополучия.Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.

https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, день россии, в мире