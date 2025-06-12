https://ria.ru/20250612/lukashenko-2022423537.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, отметив важнейшее значение отношений союзничества и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:23:00+03:00
2025-06-12T07:23:00+03:00
2025-06-12T07:35:00+03:00
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, отметив важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран."Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой."Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой."Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России - мира и благополучия.Поздравительные послания от президента Белоруссии также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, день россии, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, День России, В мире
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Лукашенко: россияне сплотились в стремлении сделать отчизну сильнее
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, отметив важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран.
"Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.
"Беларусь придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией
, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран, подчеркнул белорусский лидер", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.
"Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. На международной арене ваша страна твердо стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой.
Лукашенко
пожелал Путину
крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам России - мира и благополучия.
Поздравительные послания от президента Белоруссии
также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину
, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко
и председателю Государственной думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину
.