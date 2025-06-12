Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал развивать отношения с Россией
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
"Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына.
Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться.
"Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
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