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Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились - РИА Новости, 12.06.2025

Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:55:00+03:00

2025-06-12T06:55:00+03:00

2025-06-12T06:55:00+03:00

в мире

россия

кндр (северная корея)

сеул

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владимир путин

валерий герасимов

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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. "Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына. Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться. "Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.

https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кндр (северная корея), сеул, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, день россии