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Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились - РИА Новости, 12.06.2025
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06:55 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/kndr-2022421625.html
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились - РИА Новости, 12.06.2025
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:55:00+03:00
2025-06-12T06:55:00+03:00
в мире
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России. "Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына. Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться. "Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html
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в мире, россия, кндр (северная корея), сеул, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, день россии
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сеул, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, День России
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал развивать отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что отношения двух стран еще более укрепились в борьбе за защиту территории РФ и продолжат развиваться, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России
1 июня, 19:00
"Сегодня традиционные дружественные отношения КНДР - РФ еще более укрепились на фоне боевой дружбы между воинами двух стран, завязанной ценою крови в справедливом священном бою за защиту суверенитета и территориальной целостности России", - приводятся в сообщении слова Ким Чен Ына.
Он пообещал, что отношения между двумя странами, которые уже являются примером нерушимого союза, продолжат развиваться.
"Моя и нашего правительства твердая и неизменная воля заключается в том, чтобы неизменно продолжать отношения между КНДР и Россией, укрепленные и всяческими историческими испытаниями и вызовами, ведя их к всестороннему расцвету. Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией", - пообещал Путину Ким Чен Ын.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль на приеме, организованным российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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21 февраля, 20:15
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)СеулКим Чен ЫнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияДень России
 
 
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