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"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение - РИА Новости, 12.06.2025
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16:21 12.06.2025 (обновлено: 16:23 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/es-2022515220.html
"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение
"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение - РИА Новости, 12.06.2025
"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение
Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:21:00+03:00
2025-06-12T16:23:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
алексей пушков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли", — написал он.Пушков отметил, что Грузия первой из стран-кандидатов в ЕС отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике."Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено "покурить бамбук". Ее хваленые "рычаги" по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них "прокатили", причем с ветерком", — подчеркнул сенатор.В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
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в мире, грузия, брюссель, алексей пушков, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Алексей Пушков, Евросоюз
"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение

Пушков: ЕС не удалось повторить события Майдана в Тбилиси

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли", — написал он.
Пушков отметил, что Грузия первой из стран-кандидатов в ЕС отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике.
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"Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено "покурить бамбук". Ее хваленые "рычаги" по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них "прокатили", причем с ветерком", — подчеркнул сенатор.
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
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