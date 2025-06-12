https://ria.ru/20250612/es-2022515220.html

"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение

"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение - РИА Новости, 12.06.2025

"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение

Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:21:00+03:00

2025-06-12T16:21:00+03:00

2025-06-12T16:23:00+03:00

в мире

грузия

брюссель

алексей пушков

евросоюз

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли", — написал он.Пушков отметил, что Грузия первой из стран-кандидатов в ЕС отказалась следовать предписаниям Брюсселя как во внутренней, так и внешней политике."Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено "покурить бамбук". Ее хваленые "рычаги" по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них "прокатили", причем с ветерком", — подчеркнул сенатор.В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.

https://ria.ru/20250227/svr-2001956087.html

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в мире, грузия, брюссель, алексей пушков, евросоюз