"Повторение Майдана не удалось": Пушков раскрыл, где ЕС потерпел поражение
Пушков: ЕС не удалось повторить события Майдана в Тбилиси
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Попытки лидеров Евросоюза устроить второй Майдан в Грузии полностью провалились, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли", — написал он.
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"Урсуле фон дер Ляйен, с ее воинственными рекомендациями, неоязыческими ценностями и неуемной агрессивностью в отношении России, было вежливо, но твердо предложено "покурить бамбук". Ее хваленые "рычаги" по фальсификации выборов с Грузией не сработали, хотя выборы там прошли наперекор ее желаниям, а ее ставленницу Зурабишвили на них "прокатили", причем с ветерком", — подчеркнул сенатор.
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган страны также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Кроме того, грузинские власти приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах.
Евросоюз раскритиковал эти документы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к сообществу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан республики.
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