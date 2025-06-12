https://ria.ru/20250612/dolg-2022530962.html

МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга

МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга - РИА Новости, 12.06.2025

МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга

Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:07:00+03:00

2025-06-12T18:07:00+03:00

2025-06-12T22:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга. "Мы призываем украинские власти и их кредиторов продолжить добиваться прогресса в достижении соглашения в соответствии с целевыми показателями устойчивости долга в рамках программы МВФ и объявленной властями стратегией", — заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости.По ее словам, киевские власти должны прилагать "добросовестные усилия" для обеспечения устойчивости госдолга. Другие заявления КозакДефолт Украины

https://ria.ru/20250608/defolt-2021412391.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html

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украина, сергей марченко, мвф, в мире