МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга
МВФ призвал Украину и ее кредиторов добиться прогресса в реструктуризации долга
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга.
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"Мы призываем украинские власти и их кредиторов продолжить добиваться прогресса в достижении соглашения в соответствии с целевыми показателями устойчивости долга в рамках программы МВФ и объявленной властями стратегией", — заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости.
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По ее словам, киевские власти должны прилагать "добросовестные усилия" для обеспечения устойчивости госдолга.
Другие заявления Козак
- МВФ оценит выполнение Киевом требований по кредиту после допущенного дефолта.
- В ближайшие фонд примет решение о выплате Украине очередного транша по действующей кредитной программе.
- Сумма транша составит 500 миллионов долларов.
- В результате общий объем обязательств Украины перед МВФ достигнет 10,6 миллиарда долларов.
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Дефолт Украины
- Киев просрочил выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня.
- После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины по этим бумагам до уровня D (дефолт).
- Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне SD (выборочный дефолт).
- Госдолг Украины в марте вырос до 171,73 миллиарда долларов.
- По информации СМИ, киевские власти вели с инвесторами переговоры о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но на конец апреля соглашения не достигли.
- В мае глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.