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МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга - РИА Новости, 12.06.2025
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18:07 12.06.2025 (обновлено: 22:06 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/dolg-2022530962.html
МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга
МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга - РИА Новости, 12.06.2025
МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга
Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:07:00+03:00
2025-06-12T22:06:00+03:00
украина
сергей марченко
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга. &quot;Мы призываем украинские власти и их кредиторов продолжить добиваться прогресса в достижении соглашения в соответствии с целевыми показателями устойчивости долга в рамках программы МВФ и объявленной властями стратегией&quot;, — заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости.По ее словам, киевские власти должны прилагать "добросовестные усилия" для обеспечения устойчивости госдолга. Другие заявления КозакДефолт Украины
https://ria.ru/20250608/defolt-2021412391.html
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html
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украина, сергей марченко, мвф, в мире
Украина, Сергей Марченко, МВФ, В мире
МВФ призвал Украину добиться прогресса в реструктуризации долга

МВФ призвал Украину и ее кредиторов добиться прогресса в реструктуризации долга

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд требует от Украины более активной реструктуризации ее государственного долга.
«

"Мы призываем украинские власти и их кредиторов продолжить добиваться прогресса в достижении соглашения в соответствии с целевыми показателями устойчивости долга в рамках программы МВФ и объявленной властями стратегией", — заявила директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта
8 июня, 08:00
По ее словам, киевские власти должны прилагать "добросовестные усилия" для обеспечения устойчивости госдолга.
Другие заявления Козак
  • МВФ оценит выполнение Киевом требований по кредиту после допущенного дефолта.
  • В ближайшие фонд примет решение о выплате Украине очередного транша по действующей кредитной программе.
  • Сумма транша составит 500 миллионов долларов.
  • В результате общий объем обязательств Украины перед МВФ достигнет 10,6 миллиарда долларов.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"В долг игроку": в США пришли в ярость из-за Украины
2 июня, 23:04

Дефолт Украины

  • Киев просрочил выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня.
  • После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины по этим бумагам до уровня D (дефолт).
  • Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне SD (выборочный дефолт).
  • Госдолг Украины в марте вырос до 171,73 миллиарда долларов.
  • По информации СМИ, киевские власти вели с инвесторами переговоры о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но на конец апреля соглашения не достигли.
  • В мае глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
Денежная купюра доллара США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу
30 мая, 21:20
 
УкраинаСергей МарченкоМВФВ мире
 
 
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