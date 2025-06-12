https://ria.ru/20250612/aeroflot-2022398456.html

"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай

"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай - РИА Новости, 12.06.2025

"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай

Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T00:45:00+03:00

2025-06-12T00:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила компания."В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун VUTIP) Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12-16 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержаны в том числе рейсы "Аэфролота" по направлениям Москва - Санья, Уфа - Санья, Новосибирск - Санья, Санья - Казань. Рейсы авиакомпании "Россия" задержаны по направлению Красноярск - Санья."Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - добавили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, санья, аэрофлот, общество, россия, москва