https://ria.ru/20250612/aeroflot-2022398456.html
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай - РИА Новости, 12.06.2025
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай
Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:45:00+03:00
2025-06-12T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила компания."В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун VUTIP) Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12-16 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержаны в том числе рейсы "Аэфролота" по направлениям Москва - Санья, Уфа - Санья, Новосибирск - Санья, Санья - Казань. Рейсы авиакомпании "Россия" задержаны по направлению Красноярск - Санья."Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - добавили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, санья, аэрофлот, общество, россия, москва
Китай, Санья, Аэрофлот, Общество, Россия, Москва
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай
Аэрофлот внес изменения в расписание из-за закрытия аэропорта в городе Санья