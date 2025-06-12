Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 12.06.2025 (обновлено: 00:50 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/aeroflot-2022398456.html
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай - РИА Новости, 12.06.2025
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай
Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:45:00+03:00
2025-06-12T00:50:00+03:00
китай
санья
аэрофлот
общество
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_0:225:3102:1971_1920x0_80_0_0_1baaee619aed2d8c6d8d8049662409e8.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила компания."В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун VUTIP) Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12-16 июня", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержаны в том числе рейсы "Аэфролота" по направлениям Москва - Санья, Уфа - Санья, Новосибирск - Санья, Санья - Казань. Рейсы авиакомпании "Россия" задержаны по направлению Красноярск - Санья."Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - добавили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html
китай
санья
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ac61cd9d3c60c4f46c71dcf18dda5b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, санья, аэрофлот, общество, россия, москва
Китай, Санья, Аэрофлот, Общество, Россия, Москва
"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Китай

Аэрофлот внес изменения в расписание из-за закрытия аэропорта в городе Санья

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 12-16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила компания.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун VUTIP) Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12-16 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержаны в том числе рейсы "Аэфролота" по направлениям Москва - Санья, Уфа - Санья, Новосибирск - Санья, Санья - Казань. Рейсы авиакомпании "Россия" задержаны по направлению Красноярск - Санья.
"Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - добавили в "Аэрофлоте".
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
2 июня, 12:19
 
КитайСаньяАэрофлотОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала