На ПМЭФ откроется зона для общения российских и иностранных партнеров
Зона делового общения Roscongress International будет работать на площадке ПМЭФ
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Зона делового общения Roscongress International будет работать на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), там российские и зарубежные представители бизнес-кругов смогут обсуждать совместные проекты, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Впервые в этом году под эгидой международной платформы Roscongress International будет организована работа зоны делового общения, цель которой - объединить российские и зарубежные организации для совместной реализации различных проектов. Зона делового общения Roscongress International, предлагающая разнообразные форматы взаимодействия, без сомнений, станет точкой притяжения для российских и иностранных участников форума", - цитирует фонд в сообщении советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Отмечается, что в числе партнеров Roscongress International - ЮАР, Деловой консультативный совет АСЕАН и Деловой совет Россия-АСЕАН, которые представят свои стенды. Также в зоне делового общения будут представлены Торгово-промышленная палата Индонезии, министерство инвестиций Саудовской Аравии, ассоциация "Познаем Евразию", Промсельхозбанк.
Зона делового общения будет организована на площадке ПМЭФ в павильоне H.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.