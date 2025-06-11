https://ria.ru/20250611/zona-2022226997.html

На ПМЭФ откроется зона для общения российских и иностранных партнеров

На ПМЭФ откроется зона для общения российских и иностранных партнеров - РИА Новости, 11.06.2025

На ПМЭФ откроется зона для общения российских и иностранных партнеров

Зона делового общения Roscongress International будет работать на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), там российские и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:16:00+03:00

2025-06-11T13:16:00+03:00

2025-06-11T13:16:00+03:00

пмэф — 2025

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Зона делового общения Roscongress International будет работать на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), там российские и зарубежные представители бизнес-кругов смогут обсуждать совместные проекты, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Впервые в этом году под эгидой международной платформы Roscongress International будет организована работа зоны делового общения, цель которой - объединить российские и зарубежные организации для совместной реализации различных проектов. Зона делового общения Roscongress International, предлагающая разнообразные форматы взаимодействия, без сомнений, станет точкой притяжения для российских и иностранных участников форума", - цитирует фонд в сообщении советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Отмечается, что в числе партнеров Roscongress International - ЮАР, Деловой консультативный совет АСЕАН и Деловой совет Россия-АСЕАН, которые представят свои стенды. Также в зоне делового общения будут представлены Торгово-промышленная палата Индонезии, министерство инвестиций Саудовской Аравии, ассоциация "Познаем Евразию", Промсельхозбанк. Зона делового общения будет организована на площадке ПМЭФ в павильоне H. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/peskov-2021979711.html

https://ria.ru/20250609/pmef-2021838288.html

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экономика, россия, юар, индонезия, антон кобяков, познаем евразию