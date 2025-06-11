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У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 11.06.2025
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду у юго-восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:34:00+03:00
2025-06-11T14:34:00+03:00
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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду у юго-восточного побережья острова Тайвань, сообщил китайский сейсмологический центр.По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 19.00 по местному времени (14.00 мск). Эпицентр располагался в акватории уезда Тайдун к югу-востоку от восточного побережья острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.По данным Центрального бюро погоды острова, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в 19.00 по местному времени (14.00 мск) в прибрежной зоне уезда Хуалянь, очаг землетрясения залегал на глубине 30,9 километра.
https://ria.ru/20250604/kurily-2020830626.html
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тайвань, в мире
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Тайваня